https://arabic.sputniknews.com/20220413/وزير-الدفاع-التركي-نواصل-مباحثاتنا-مع-واشنطن-للحصول-على-مقاتلات-إف-16-لكن-مع-توخي-الحذر-1061154718.html
وزير الدفاع التركي: نواصل مباحثاتنا مع واشنطن للحصول على مقاتلات "إف 16" لكن مع توخي الحذر
وزير الدفاع التركي: نواصل مباحثاتنا مع واشنطن للحصول على مقاتلات "إف 16" لكن مع توخي الحذر
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن المباحثات لا تزال مستمرة مع الجانب الأمريكي بشأن مقاتلات "إف-16" رغم توخي الحذر. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:42+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. قال أكار، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، "مباحثاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقاتلات إف – 16 متواصلة".وأضاف، "رسالة وزارة الخارجية الموجهة إلى الكونغرس بشأن مقاتلات إف – 16 تتضمن عناصر إيجابية ولكن علينا توخي الحذر".وأشار آكار إلى أن بلاده تتطلع لنتائج إيجابية حول مباحثات بشأن منظومة "سامب-تي" الدفاعية مع فرنسا، حيث قال، "نأمل أن نحصل على نتائج إيجابية بشأن مشروع منظومة سامب – تي بعد الانتخابات الفرنسية".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبدت في رسالتها إلى الكونغرس مقاربة إيجابية حيال بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.وأشارت الخارجية في رسالة وجهتها إلى الكونغرس ردا على رسالة تلقتها منه في 4 فبراير/ شباط الماضي، إلى أن تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها في الناتو في مناطق جغرافية مختلفة، وفق وكالة "الأناضول".وأفاد في اتصال هاتفي بينهما، أن تركيا تتطلع لاستجابة الولايات المتحدة وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16 في سلاح الجو التركي.وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارًا رسميًا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث المقاتلات "إف-35"، بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".وألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "إف-35"، وهم المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.وقال الرئيس التركي إن "الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات"إف-16" بعد استبعادها من برنامج تزويد "إف-35".
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وزير الدفاع التركي: نواصل مباحثاتنا مع واشنطن للحصول على مقاتلات "إف 16" لكن مع توخي الحذر
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن المباحثات لا تزال مستمرة مع الجانب الأمريكي بشأن مقاتلات "إف-16" رغم توخي الحذر.
أنطاكيا - سبوتنيك. قال أكار، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، "مباحثاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقاتلات إف – 16 متواصلة".
وأضاف، "رسالة وزارة الخارجية الموجهة إلى الكونغرس بشأن مقاتلات إف – 16 تتضمن عناصر إيجابية ولكن علينا توخي الحذر".
وأشار آكار إلى أن بلاده تتطلع لنتائج إيجابية حول مباحثات
بشأن منظومة "سامب-تي" الدفاعية مع فرنسا، حيث قال، "نأمل أن نحصل على نتائج إيجابية بشأن مشروع منظومة سامب – تي بعد الانتخابات الفرنسية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبدت في رسالتها إلى الكونغرس مقاربة إيجابية حيال بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.
وأشارت الخارجية في رسالة وجهتها إلى الكونغرس ردا على رسالة تلقتها منه في 4 فبراير/ شباط الماضي، إلى أن تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي
تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها في الناتو في مناطق جغرافية مختلفة، وفق وكالة "الأناضول".
وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا.
وأفاد في اتصال هاتفي بينهما، أن تركيا تتطلع لاستجابة الولايات المتحدة وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16 في سلاح الجو التركي.
وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارًا رسميًا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث المقاتلات "إف-35"، بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "إف-35" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة
المتبقين في مشروع "إف-35"، وهم المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
وقال الرئيس التركي إن "الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات"إف-16" بعد استبعادها من برنامج تزويد "إف-35".