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وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد يكشف مهامه الفترة المقبلة
وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد يكشف مهامه الفترة المقبلة
تعهد بارك جين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في كوريا الجنوبية، بمواصلة الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية على أفضل وجه ومعالجة التحديات في الأمن والاقتصاد ومجالات... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:49+0000
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وقال بارك في بيان أصدرته وزارة الخارجية "أشعر بمسؤولية جسيمة لتعييني في منصب وزير الخارجية في وقت حرج يشهد تغيرا سريعا في المشهد الجيوسياسي".وأضاف "هناك مهام عديدة أمام إدارة يون سيوك-يول، بما في ذلك استفزازات كوريا الشمالية، والصراع الأمريكي الصيني، والأزمة الأوكرانية، وسلسلة التوريد العالمية، والأمن الاقتصادي، وكوفيد-19، وتغير المناخ".وبارك (66عاما) أول دبلوماسي كبير يختاره الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، ويمتلك خبرة كبيرة في الشؤون الدبلوماسية، وهو من حزب سلطة الشعب المحافظ و نائب برلماني لأربع فترات.وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، جاء اختيار بارك بعد أيام فقط من عودته من رحلة استغرقت أسبوعا إلى واشنطن كرئيس لوفد يون لتنسيق السياسة الخارجية والأمنية مع المسؤولين الأمريكيين وقادة الكونغرس.وتخرج بارك في كلية الحقوق بجامعة سيئول الوطنية، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي، وعلى الدكتوراه في السياسة من جامعة أكسفورد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد يكشف مهامه الفترة المقبلة
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تعهد بارك جين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في كوريا الجنوبية، بمواصلة الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية على أفضل وجه ومعالجة التحديات في الأمن والاقتصاد ومجالات أخرى.
وقال بارك في بيان أصدرته وزارة الخارجية "أشعر بمسؤولية جسيمة لتعييني في منصب وزير الخارجية في وقت حرج يشهد تغيرا سريعا في المشهد الجيوسياسي".
وأضاف "هناك مهام عديدة أمام إدارة يون سيوك-يول، بما في ذلك استفزازات كوريا الشمالية، والصراع الأمريكي الصيني، والأزمة الأوكرانية، وسلسلة التوريد العالمية، والأمن الاقتصادي، وكوفيد-19، وتغير المناخ".
وبارك (66عاما) أول دبلوماسي كبير يختاره الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، ويمتلك خبرة كبيرة في الشؤون الدبلوماسية، وهو من حزب سلطة الشعب المحافظ و نائب برلماني لأربع فترات.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية
"يونهاب"، جاء اختيار بارك بعد أيام فقط من عودته من رحلة استغرقت أسبوعا إلى واشنطن كرئيس لوفد يون لتنسيق السياسة الخارجية والأمنية مع المسؤولين الأمريكيين وقادة الكونغرس.
وتخرج بارك في كلية الحقوق بجامعة سيئول الوطنية، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي، وعلى الدكتوراه في السياسة من جامعة أكسفورد.