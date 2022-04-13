https://arabic.sputniknews.com/20220413/وفيات-كورونا-العالمية-تسجل-أدنى-مستوى-منذ-عامين-1061168714.html
وفيات كورونا العالمية تسجل أدنى مستوى منذ عامين
وفيات كورونا العالمية تسجل أدنى مستوى منذ عامين
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن "كوفيد 19" لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي، رغم أن الوفيات الناجمة عن الفيروس انخفضت إلى... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T15:57+0000
2022-04-13T15:57+0000
2022-04-13T15:57+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
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وسجل العالم أكثر من 22 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل/ نيسان، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس/ آذار 2020، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أن "كوفيد 19" يشكل حالة طوارئ صحية عالمية في 30 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أكثر من شهر بقليل من ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان، الصين.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن انخفاض وفيات كوفيد يعد أخبارا جيدة، لكن بعض البلدان لا تزال تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأضاف تيدروس إن لجنة منظمة الصحة العالمية وافقت هذا الأسبوع بالإجماع على أن "كوفيد 19" لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة.وتابع خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "بعيدا عن أن يكون الوقت المناسب للتخلي عن حذرنا.. هذا هو الوقت المناسب للعمل بجدية أكبر لإنقاذ الأرواح، وعلى وجه التحديد، هذا يعني الاستثمار حتى يتم توزيع أدوات مكافحة كوفيد بشكل عادل، ونعمل في الوقت نفسه على تعزيز الأنظمة الصحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/متحور-أوميكرون-إكس-إي-يظهر-في-اليابان-بعد-تفشيه-في-بريطانيا-1061130941.html
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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
وفيات كورونا العالمية تسجل أدنى مستوى منذ عامين
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن "كوفيد 19" لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي، رغم أن الوفيات الناجمة عن الفيروس انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الأيام الأولى للوباء.
وسجل العالم أكثر من 22 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل/ نيسان، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس/ آذار 2020، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أن "كوفيد 19" يشكل حالة طوارئ صحية عالمية
في 30 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أكثر من شهر بقليل من ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان، الصين.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن انخفاض وفيات كوفيد يعد أخبارا جيدة، لكن بعض البلدان لا تزال تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وأضاف تيدروس إن لجنة منظمة الصحة العالمية وافقت هذا الأسبوع بالإجماع على أن "كوفيد 19
" لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة.
وتابع خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "بعيدا عن أن يكون الوقت المناسب للتخلي عن حذرنا.. هذا هو الوقت المناسب للعمل بجدية أكبر لإنقاذ الأرواح، وعلى وجه التحديد، هذا يعني الاستثمار حتى يتم توزيع أدوات مكافحة كوفيد بشكل عادل، ونعمل في الوقت نفسه على تعزيز الأنظمة الصحية".