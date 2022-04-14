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https://arabic.sputniknews.com/20220414/أستراليا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-14-شركة-روسية-من-بينها-غازبروم-1061177773.html
أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 14 شركة روسية.. من بينها غازبروم
أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 14 شركة روسية.. من بينها غازبروم
فرضت أستراليا، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على 14 شركة روسية، بما في ذلك غازبروم وترانس نفط وروستيليكوم وروسهيدرو. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T04:12+0000
2022-04-14T04:12+0000
روسيا
أستراليا
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موسكو - سبوتنيك. وفقا لقائمة محدثة بالأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للعقوبات على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الإسترالية فُرضت قيود على كاماز، والشركة المتحدة لبناء السفن، وسيفماش، وألروسا، وسوفكومفلوت، والسكك الحديدية الروسية وغيرها من الشركات.يشار إلى أن الدول الغربية فرضت على روسيا، ردا على العملية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا، العديد من العقوبات المناهضة لروسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أستراليا-تحظر-تصدير-السلع-الفاخرة-الكمالية-إلى-روسيا-1060847561.html
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روسيا, أستراليا

أستراليا تفرض عقوبات جديدة على 14 شركة روسية.. من بينها غازبروم

04:12 GMT 14.04.2022
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شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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فرضت أستراليا، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على 14 شركة روسية، بما في ذلك غازبروم وترانس نفط وروستيليكوم وروسهيدرو.
موسكو - سبوتنيك. وفقا لقائمة محدثة بالأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للعقوبات على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الإسترالية فُرضت قيود على كاماز، والشركة المتحدة لبناء السفن، وسيفماش، وألروسا، وسوفكومفلوت، والسكك الحديدية الروسية وغيرها من الشركات.
سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
أستراليا تحظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا
5 أبريل, 00:52 GMT
يشار إلى أن الدول الغربية فرضت على روسيا، ردا على العملية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا، العديد من العقوبات المناهضة لروسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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