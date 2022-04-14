https://arabic.sputniknews.com/20220414/أمريكا-تؤكد-أنها-لن-تعيد-اليخوت-الروسية-التي-استولت-عليها-لأصحابها-مرة-أخرى-1061204140.html

أمريكا تؤكد أنها لن تعيد اليخوت الروسية التي استولت عليها لأصحابها مرة أخرى

أمريكا تؤكد أنها لن تعيد اليخوت الروسية التي استولت عليها لأصحابها مرة أخرى

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تعيد اليخوت التي صادرتها من رجال الأعمال الروس، وستستخدمها بدلا من ذلك... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T17:04+0000

2022-04-14T17:04+0000

2022-04-14T17:04+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وصرح سوليفان في حدث استضافه النادي الاقتصادي في واشنطن العاصمة: "الرئيس (جو بايدن) يبحث بنشاط في كيفية التعامل مع حقيقة أنه بينما نصادر هذه الأصول، فإن هدفنا ليس إعادتها؛ هدفنا هو استخدامها بشكل أفضل من ذلك".وتابع: "لكنني سأكون حذرا فيما أقوله اليوم، لأن هناك نوعا مستمرا من عملية السياسة حول كيفية تعاملنا مع هذا السؤال في نهاية المطاف، ولكن كونوا مطمئنين، فالهدف ليس مجرد الإبقاء عليها لفترة ثم إعادتها جميعا".منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة، بما في ذلك القيود على البنك المركزي الروسي، وقيود على الصادرات، وحظر بعض البنوك من شبكة "سويفت"، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية.بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الولايات المتحدة فريق عمل متعدد الأطراف عبر المحيط الأطلسي "لتحديد ومطاردة وتجميد" أصول الشركات والمليارديرات الروس الخاضعين للعقوبات، بما في ذلك اليخوت والقصور، وحذت بعض دول الاتحاد الأوروبي حذوها.

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