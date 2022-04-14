https://arabic.sputniknews.com/20220414/أنصار-الله-تعلق-على-موقف-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-نقل-السلطة-في-اليمن-1061179522.html

"أنصار الله" تعلق على موقف مجلس الأمن الدولي بشأن نقل السلطة في اليمن

"أنصار الله" تعلق على موقف مجلس الأمن الدولي بشأن نقل السلطة في اليمن

علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على بيان مجلس الأمن الدولي المرحب بانتقال السلطة في اليمن من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس قيادة رئاسي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T06:35+0000

2022-04-14T06:35+0000

2022-04-14T06:35+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي

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وقال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" عبد الملك العجري، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "ليس غريباً أن يرحب مجلس الأمن بالنقل السعودي للسلطة من هادي لرشاد [في إشارة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي]، فهو مستعد للترحيب بأي حاكم تنصبه الرياض لليمن حتى لو أنها نصبت مجنونا أو فاقدا للأهلية لرحبوا".ورأى العجري وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، أن موقف مجلس الأمن "يحاول مصادرة حقوق الشعب اليمني السيادية وتزييف إرادته"، على حد تعبيره.وأكد العضو المفاوض في "أنصار الله"، رفض جماعته بيان مجلس الأمن، بالقول: "هذا الموقف لن يقابل من شعبنا إلا بالاحتقار له ولأصحابه".يأتي موقف "أنصار الله" غداة إعلان مجلس الأمن الدولي، تأييده لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي، إنهم "يأملون في أن يشكل نقل السلطة خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية ومملوكة لليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد هدنة 02 أبريل".ودعا أعضاء المجلس، جماعة الحوثيين إلى "الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل".

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العالم العربي, الحرب على اليمن, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي