https://arabic.sputniknews.com/20220414/إسرائيل-تطور-نظاما-يعترض-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-فيديو-وصور-1061200602.html
إسرائيل تطور نظاما يعترض الصواريخ والطائرات المسيرة.. فيديو وصور
إسرائيل تطور نظاما يعترض الصواريخ والطائرات المسيرة.. فيديو وصور
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، استكمال سلسلة تجارب ناجحة على منظومة الليزر الجديدة لاعتراض القذائف الصاروخية وقذائف الهاون والطائرات دون طيار. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T15:14+0000
2022-04-14T15:14+0000
2022-04-14T15:14+0000
العالم العربي
إسرائيل
طائرة مسيرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058938869_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_7c8ad51422259506e381436ebfe7986c.jpg
وذكرت وزارة الدفاع أن الحديث يدور حول اختراق علمي عالمي في تطوير هذا النوع من السلاح، حيث أجرت الوزارة سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة الليزر، تمكنت من إسقاط طائرة دون طيار ونجحت في اعتراض الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الصاروخية.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المنظومة الجديدة قادرة على مواجهة التهديدات الصاروخية في المدى البعيد والقريب، وأنه وسيتم تشغيلها إلى جانب المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" وهو ما يقلص تكاليف تفعيلها.ونقلت الوزارة عن الضابط في القسم التكنولوجي بالوزارة، الجنرال ينيف روتيم، أن التجارب أثبتت نجاح المنظومة الدفاعية في اعتراض الهجمات الصاروخية، بشكل فعال، وبكلفة أقل، على أن يتم نصب هذه المنظومات على امتداد حدود البلاد.وبدوره، أكد وزير الدفاع بيني غانتس، الذي حضر ساحة التجارب أن هذا التطوير يشكل إنجازا على المستوى العالمي، خاصة أنه لأول مرة يتم اعتراض أهداف عن بعد بواسطة منظومة الليزر شديدة القوة.وأوضح غانتس أنه بفضل الصناعات العسكرية الإسرائيلية سيتمكن المواطنون الإسرائيليون من العيش في أمان في ظل مظلة أمنية دفاعية فعالة ومبتكرة وغير مكلفة ماديا.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058938869_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_d3891566002488b4866ee7897cb10431.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, طائرة مسيرة
إسرائيل تطور نظاما يعترض الصواريخ والطائرات المسيرة.. فيديو وصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، استكمال سلسلة تجارب ناجحة على منظومة الليزر الجديدة لاعتراض القذائف الصاروخية وقذائف الهاون والطائرات دون طيار.
وذكرت وزارة الدفاع أن الحديث يدور حول اختراق علمي عالمي في تطوير هذا النوع من السلاح، حيث أجرت الوزارة سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة الليزر، تمكنت من إسقاط طائرة دون طيار ونجحت في اعتراض الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الصاروخية.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المنظومة الجديدة قادرة على مواجهة التهديدات الصاروخية في المدى البعيد والقريب، وأنه وسيتم تشغيلها إلى جانب المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" وهو ما يقلص تكاليف تفعيلها.
ونقلت الوزارة عن الضابط في القسم التكنولوجي بالوزارة، الجنرال ينيف روتيم، أن التجارب أثبتت نجاح المنظومة الدفاعية في اعتراض الهجمات الصاروخية، بشكل فعال، وبكلفة أقل، على أن يتم نصب هذه المنظومات على امتداد حدود البلاد.
وبدوره، أكد وزير الدفاع بيني غانتس
، الذي حضر ساحة التجارب أن هذا التطوير يشكل إنجازا على المستوى العالمي، خاصة أنه لأول مرة يتم اعتراض أهداف عن بعد بواسطة منظومة الليزر شديدة القوة.
وأوضح غانتس أنه بفضل الصناعات العسكرية الإسرائيلية
سيتمكن المواطنون الإسرائيليون من العيش في أمان في ظل مظلة أمنية دفاعية فعالة ومبتكرة وغير مكلفة ماديا.