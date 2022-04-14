عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إسرائيل-تفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-عشية-عيد-الفصح-1061204730.html
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة عشية عيد الفصح
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة عشية عيد الفصح
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارًا من عصر غد الجمعة إلى منتصف ليل السبت، تحسبًا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T17:32+0000
2022-04-14T17:32+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/12/1045501268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb53526cc357e306042a2a557613791.jpg
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان اليوم الخميس: "في أعقاب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الدفاع، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وستغلق المعابر مع قطاع غزة عشية عيد الفصح اليهودي".وأوضحت أن "الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الجمعة، الموافق 15 أبريل/نيسان من الساعة 16:00 وحتى الساعة 12:00 صباحا يوم السبت الموافق 16 أبريل".وأضافت: "سيتم إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت، برئاسة وزير الدفاع وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع عيد الفصح".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-الراغبين-بالسفر-إلى-سيناء-في-عيد-الفصح-1061163210.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/12/1045501268_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_b2767454ecc70257ea14ecbf8723822c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة عشية عيد الفصح

17:32 GMT 14.04.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارًا من عصر غد الجمعة إلى منتصف ليل السبت، تحسبًا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين عشية الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان اليوم الخميس: "في أعقاب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الدفاع، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وستغلق المعابر مع قطاع غزة عشية عيد الفصح اليهودي".
وأوضحت أن "الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الجمعة، الموافق 15 أبريل/نيسان من الساعة 16:00 وحتى الساعة 12:00 صباحا يوم السبت الموافق 16 أبريل".
وأضافت: "سيتم إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت، برئاسة وزير الدفاع وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع عيد الفصح".
سيناء - طابا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
إسرائيل تحذر مواطنيها الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح
أمس, 14:00 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала