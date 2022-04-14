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إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة عشية عيد الفصح
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة عشية عيد الفصح
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارًا من عصر غد الجمعة إلى منتصف ليل السبت، تحسبًا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T17:32+0000
2022-04-14T17:32+0000
2022-04-14T17:32+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان اليوم الخميس: "في أعقاب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الدفاع، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وستغلق المعابر مع قطاع غزة عشية عيد الفصح اليهودي".وأوضحت أن "الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الجمعة، الموافق 15 أبريل/نيسان من الساعة 16:00 وحتى الساعة 12:00 صباحا يوم السبت الموافق 16 أبريل".وأضافت: "سيتم إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت، برئاسة وزير الدفاع وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع عيد الفصح".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-الراغبين-بالسفر-إلى-سيناء-في-عيد-الفصح-1061163210.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة عشية عيد الفصح
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتبارًا من عصر غد الجمعة إلى منتصف ليل السبت، تحسبًا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين عشية الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان اليوم الخميس: "في أعقاب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الدفاع، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وستغلق المعابر مع قطاع غزة عشية عيد الفصح
اليهودي".
وأوضحت أن "الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الجمعة، الموافق 15 أبريل/نيسان من الساعة 16:00 وحتى الساعة 12:00 صباحا يوم السبت الموافق 16 أبريل".
وأضافت: "سيتم إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت، برئاسة وزير الدفاع وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع عيد الفصح".