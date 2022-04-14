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الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إعلام-بايدن-يفكر-في-إرسال-مسؤول-رفيع-المستوى-للقاء-زيلينسكي-في-كييف-1061176849.html
إعلام: بايدن يفكر في إرسال مسؤول رفيع المستوى للقاء زيلينسكي في كييف
إعلام: بايدن يفكر في إرسال مسؤول رفيع المستوى للقاء زيلينسكي في كييف
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T00:46+0000
2022-04-14T00:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال التقرير اليوم الخميس إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي قرار نهائي بشأن من سترسله إلى كييف، لكن قد يكون نائب الرئيس كامالا هاريس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.هذا وتوالت خلال الأيام القليلة الماضية زيارات زعماء أوروبيين وغربيين الى العاصمة الأوكرانية، على الرغم من إغلاق المجال الجوي للبلاد.هذا وتستمر منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارا من يوم 25 آذار/مارس المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-الروسية-تكشف-حقيقة-خطة-أمريكا-حيال-أوكرانيا-1060680020.html
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أخبار أوكرانيا

إعلام: بايدن يفكر في إرسال مسؤول رفيع المستوى للقاء زيلينسكي في كييف

00:46 GMT 14.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال التقرير اليوم الخميس إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي قرار نهائي بشأن من سترسله إلى كييف، لكن قد يكون نائب الرئيس كامالا هاريس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.
هذا وتوالت خلال الأيام القليلة الماضية زيارات زعماء أوروبيين وغربيين الى العاصمة الأوكرانية، على الرغم من إغلاق المجال الجوي للبلاد.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الخارجية الروسية تكشف حقيقة خطة أمريكا حيال أوكرانيا
31 مارس, 07:55 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
واعتبارا من يوم 25 آذار/مارس المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:52 GMT
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