https://arabic.sputniknews.com/20220414/إعلام-بايدن-يفكر-في-إرسال-مسؤول-رفيع-المستوى-للقاء-زيلينسكي-في-كييف-1061176849.html
إعلام: بايدن يفكر في إرسال مسؤول رفيع المستوى للقاء زيلينسكي في كييف
إعلام: بايدن يفكر في إرسال مسؤول رفيع المستوى للقاء زيلينسكي في كييف
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T00:46+0000
2022-04-14T00:46+0000
2022-04-14T00:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال التقرير اليوم الخميس إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي قرار نهائي بشأن من سترسله إلى كييف، لكن قد يكون نائب الرئيس كامالا هاريس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.هذا وتوالت خلال الأيام القليلة الماضية زيارات زعماء أوروبيين وغربيين الى العاصمة الأوكرانية، على الرغم من إغلاق المجال الجوي للبلاد.هذا وتستمر منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.واعتبارا من يوم 25 آذار/مارس المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-الروسية-تكشف-حقيقة-خطة-أمريكا-حيال-أوكرانيا-1060680020.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
إعلام: بايدن يفكر في إرسال مسؤول رفيع المستوى للقاء زيلينسكي في كييف
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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال التقرير اليوم الخميس إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي قرار نهائي بشأن من سترسله إلى كييف، لكن قد يكون نائب الرئيس كامالا هاريس أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.
هذا وتوالت خلال الأيام القليلة الماضية زيارات زعماء أوروبيين وغربيين الى العاصمة الأوكرانية، على الرغم من إغلاق المجال الجوي للبلاد.
هذا وتستمر منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
واعتبارا من يوم 25 آذار/مارس المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس
.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.