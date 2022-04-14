عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إعلام-بلينكين-يعتذر-لولي-العهد-الإماراتي-1061181439.html
إعلام: بلينكين يعتذر لولي العهد الإماراتي
إعلام: بلينكين يعتذر لولي العهد الإماراتي
أشار تقرير إعلامي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اعتذر لولي عهد دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي عن رد فعل الولايات المتحدة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:18+0000
2022-04-14T07:18+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061181193_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_32e888f02bb243a4d0b19cbfc1420437.jpg
وأشار التقرير الذي نشره موقع axios، نقلا عن مصادر، أن الإماراتيين شعروا بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه ردا أمريكيا ضعيفا وبطيئا على الهجمات، في حين أصيبت إدارة بايدن بخيبة أمل لاحقا بسبب الرد الإماراتي على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وساعد اعتذار بلينكين في تخفيف تلك التوترات.وأشار الموقع إلى أن مسؤولا كبيرا في الخارجية رفض الحديث عن المحادثة الخاصة لكنه لم ينف في الوقت ذاته هذه الرواية.وقال المسؤول في الخارجية: "أوضح الوزير أننا نقدر بشدة شراكتنا مع الإمارات وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة".هذا وصرح يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، للموقع الشهر الماضي بأن لقاء بلينكن ومحمد بن زايد ساعد في "إعادة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح".جدير بالذكر أنه عندما زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أبو ظبي في فبراير، رفض محمد بن زايد مقابلته لأنه استغرق 22 يوما للقيام بالرحلة.كما صدمت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات في وقت سابق من شهر مارس البيت الأبيض وزادت من التوترات مع الولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061181193_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_3070f2eec4e2d004fbd0d2e4bb2995a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

إعلام: بلينكين يعتذر لولي العهد الإماراتي

07:18 GMT 14.04.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTINوزير الخارجية الأمريكية توني بلينكين وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
وزير الخارجية الأمريكية توني بلينكين وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTIN
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اعتذر لولي عهد دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي عن رد فعل الولايات المتحدة على هجمات الحوثيين في يناير على الإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير الذي نشره موقع axios، نقلا عن مصادر، أن الإماراتيين شعروا بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه ردا أمريكيا ضعيفا وبطيئا على الهجمات، في حين أصيبت إدارة بايدن بخيبة أمل لاحقا بسبب الرد الإماراتي على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وساعد اعتذار بلينكين في تخفيف تلك التوترات.
وبحسب مصادر الموقع فقد اعترف بلينكين خلال لقائه بمحمد بن زايد في المغرب أن إدارة بايدن استغرقت وقتا طويلا للرد على الهجمات وقال إنه آسف.
وأشار الموقع إلى أن مسؤولا كبيرا في الخارجية رفض الحديث عن المحادثة الخاصة لكنه لم ينف في الوقت ذاته هذه الرواية.
وقال المسؤول في الخارجية: "أوضح الوزير أننا نقدر بشدة شراكتنا مع الإمارات وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة".
هذا وصرح يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، للموقع الشهر الماضي بأن لقاء بلينكن ومحمد بن زايد ساعد في "إعادة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح".
جدير بالذكر أنه عندما زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أبو ظبي في فبراير، رفض محمد بن زايد مقابلته لأنه استغرق 22 يوما للقيام بالرحلة.

كما شعر الإماراتيون بخيبة أمل لأن إدارة بايدن رفضت طلبهم بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هذا الإحباط الإماراتي أدى إلى امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما صدمت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات في وقت سابق من شهر مارس البيت الأبيض وزادت من التوترات مع الولايات المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала