https://arabic.sputniknews.com/20220414/إعلام-مدرعات-إم-113-ستكلف-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-1061199959.html
إعلام: مدرعات "إم 113" ستكلف القوات الأوكرانية "خسائر فادحة"
إعلام: مدرعات "إم 113" ستكلف القوات الأوكرانية "خسائر فادحة"
قررت الولايات المتحدة تزويد التشكيلات المسلحة في أوكرانيا بـ200 ناقلة جند من نوع "إم 113"، وكانت ناقلات الجند المدرعة التي تم إرسالها إلى نظام كييف في الأصل... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T14:43+0000
2022-04-14T14:43+0000
2022-04-14T14:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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إنهم يخططون للتعويض الجزئي عن الخسائر التي تكبدها القوميون، كما هو مخطط، يجب أن نتوقع في المستقبل دفعات جديدة من هذه المركبات المدرعة والعينات المشابهة، حسبما ذكرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الخميس.وتعتبر ناقلات الجند المدرعة هذه من أكثر الأنواع التي تمت صناعتها، حيث تم إنتاجها منذ أكثر من 60 عامًا بأرقام قياسية، وتم طرح 85 ألف آلية.وعلى الرغم من صلابة عمر المركبات المدرعة، إلا أن "113" ما زالت تعمل في ما يقرب من ستين دولة.وشاركت ناقلات الجند هذه في العديد من الحروب والصراعات العسكرية، وكانت فيتنام أول "بقعة ساخنة"، حيث لا تزال تستخدم هناك.ثم حاربوا بها في الشرق الأوسط، واستخدموها في المواجهة الدموية الطويلة بين إيران والعراق، خلال أحداث الخليج، وعدوان عام 2003.ولم يُعرف بعد ما هو تعديل "إم 113" قيد البحث، في أحدث الإصدارات، لديهم محرك ديزل بقوة 275 حصانًا، ووزن قتالي يصل إلى 14000 كيلوغراما.وتبلغ السرعة القصوى على الطريق السريع 64 كم/ساعة، وتبلغ سرعتها أثناء العوم على المسطحات المائية 5.8 كم/ساعة، وتبلغ قدرتها الاستيعابيه 13 غردا، وتستخدم رشاشات "إم2إن في" عيار 12.7 ملم كأسلحة.وصُنع الدرع من سبائك الألومنيوم، حيث صمد أمام رصاص مدفع رشاش دوشكا عيار 12.7 ملم من مسافة 200 متر.وفي الوقت نفسه، فإن هذه الناقلات المدرعة معرضة بشكل كبير لمدافع "بي إم بي 2"، "وبي إم دي2"، و"بي إم بي3"، و"وبي إم دي-4إم"، و"بي تي آر 82 أيه"، وقذائف "آر بي غي" المضادة للدروع، وبالتالي سوف يتكبدون خسائر كبيرة في حال استخدامها في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/البنتاغون-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-فورية-لأوكرانيا-1061173290.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إعلام: مدرعات "إم 113" ستكلف القوات الأوكرانية "خسائر فادحة"
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قررت الولايات المتحدة تزويد التشكيلات المسلحة في أوكرانيا بـ200 ناقلة جند من نوع "إم 113"، وكانت ناقلات الجند المدرعة التي تم إرسالها إلى نظام كييف في الأصل مخصصة لأفغانستان، وبعد الهزيمة هناك، قرر الأمريكيون إعادة إرسالها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
إنهم يخططون للتعويض الجزئي عن الخسائر التي تكبدها القوميون، كما هو مخطط، يجب أن نتوقع في المستقبل دفعات جديدة من هذه المركبات المدرعة والعينات المشابهة، حسبما ذكرته صحيفة "راسيسكايا غازيتا
"، اليوم الخميس.
وتعتبر ناقلات الجند المدرعة هذه من أكثر الأنواع التي تمت صناعتها، حيث تم إنتاجها منذ أكثر من 60 عامًا بأرقام قياسية، وتم طرح 85 ألف آلية.
وعلى الرغم من صلابة عمر المركبات المدرعة، إلا أن "113" ما زالت تعمل في ما يقرب من ستين دولة.
وشاركت ناقلات الجند هذه في العديد من الحروب والصراعات العسكرية، وكانت فيتنام أول "بقعة ساخنة"، حيث لا تزال تستخدم هناك.
ثم حاربوا بها في الشرق الأوسط، واستخدموها في المواجهة الدموية الطويلة بين إيران والعراق، خلال أحداث الخليج، وعدوان عام 2003.
ولم يُعرف بعد ما هو تعديل "إم 113" قيد البحث، في أحدث الإصدارات، لديهم محرك ديزل بقوة 275 حصانًا، ووزن قتالي يصل إلى 14000 كيلوغراما.
وتبلغ السرعة القصوى على الطريق السريع 64 كم/ساعة، وتبلغ سرعتها أثناء العوم على المسطحات المائية 5.8 كم/ساعة، وتبلغ قدرتها الاستيعابيه 13 غردا، وتستخدم رشاشات "إم2إن في" عيار 12.7 ملم كأسلحة.
وصُنع الدرع من سبائك الألومنيوم، حيث صمد أمام رصاص مدفع رشاش دوشكا عيار 12.7 ملم من مسافة 200 متر.
وفي الوقت نفسه، فإن هذه الناقلات المدرعة معرضة بشكل كبير لمدافع "بي إم بي 2"، "وبي إم دي2"، و"بي إم بي3"، و"وبي إم دي-4إم"، و"بي تي آر 82 أيه"، وقذائف "آر بي غي" المضادة للدروع، وبالتالي سوف يتكبدون خسائر كبيرة في حال استخدامها في أوكرانيا
.