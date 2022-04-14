https://arabic.sputniknews.com/20220414/إقالة-مدرب-من-منصبه-بعد-توجيهه-نطحة-للحكم-المساعد-1061110058.html
إقالة مدرب من منصبه بعد توجيهه نطحة للحكم المساعد...فيديو
إقالة مدرب من منصبه بعد توجيهه نطحة للحكم المساعد...فيديو
طرد مدرب برازيلي من منصبه بعدما قام بنطح الحكم المساعدة خلال لقاء فريقه في مباراة ربع النهائي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:20+0000
2022-04-14T13:20+0000
2022-04-14T13:20+0000
رياضة
نادي الفيديو
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وقام رافائيل سوريانو بنطح الحكم المساعدة، مارسييلا نيتو، في أنفها أثناء مشاجرة حصل بسببها على بطاقة حمراء وتم طرده بعد ذلك.وقام نادي ديسبورتيفو فيروفياريا البرازيلي بإقالة مدربه رافاييل سوريانو، على خلفية الحادثة، بحسب ما نقل موقع El Universo.وخسر ديسبورتيفو فيروفاريا 1-3 أمام خصمه إسبيريتو سانتو في مباراة ربع النهائي، ولم يوافق المدرب على قرار الحكم بإنهاء الشوط الأول، حيث كان فريقه لا يزال على وشك تنفيذ ركلة ركنية. ليركض العديد من اللاعبين إلى الملعب ويبدؤون في الجدال مع الحكم، ليوجه سوريانو نطحة إلى أنف الحكم المساعدة مارسييلا نيتو، أثناء المناوشة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو
إقالة مدرب من منصبه بعد توجيهه نطحة للحكم المساعد...فيديو
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طرد مدرب برازيلي من منصبه بعدما قام بنطح الحكم المساعدة خلال لقاء فريقه في مباراة ربع النهائي.
وقام رافائيل سوريانو بنطح الحكم المساعدة، مارسييلا نيتو، في أنفها أثناء مشاجرة حصل بسببها على بطاقة حمراء وتم طرده بعد ذلك.
وقام نادي ديسبورتيفو فيروفياريا البرازيلي بإقالة مدربه رافاييل سوريانو، على خلفية الحادثة، بحسب ما نقل
موقع El Universo.
وخسر ديسبورتيفو فيروفاريا 1-3 أمام خصمه إسبيريتو سانتو في مباراة ربع النهائي، ولم يوافق المدرب على قرار الحكم بإنهاء الشوط الأول، حيث كان فريقه لا يزال على وشك تنفيذ ركلة ركنية. ليركض العديد من اللاعبين إلى الملعب ويبدؤون في الجدال مع الحكم، ليوجه سوريانو نطحة إلى أنف الحكم المساعدة مارسييلا نيتو، أثناء المناوشة.