https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيران-وزارة-الصحة-تصدر-تعليمات-جديدة-بشأن-السفر-من-وإلى-العراق-1061191598.html

إيران… وزارة الصحة تصدر تعليمات جديدة بشأن السفر من وإلى العراق

إيران… وزارة الصحة تصدر تعليمات جديدة بشأن السفر من وإلى العراق

أصدرت وزارة الصحة الإيرانية تعليمات جديدة بشأن السفر من وإلى العراق، تخص العراقيين والإيرانيين على السواء. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T11:34+0000

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى قول كمال حيدري، مساعد وزير الصحة الإيراني، اليوم الخميس، إن السفر من وإلى العراق، يشترط حصول المسافر سواء إيرانيا أو عراقيا لجرعتي لقاح كورونا أو إجراء اختبار "بي سي آر" قبل السفر بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.ولفتت الوكالة إلى قول حيدري إن الهدف من تلك الإجراءات هو تسهيل حركة المسافرين بين إيران والعراق.وأوضحت الوكالة أن تعليمات وزارة الصحة العراقية، التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري تشير إلى أن الحصول على جرعتين من اللقاحات يكفي لدخول البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20191029/على-خلفية-الاحتجاجات-إيران-تحذر-رعاياها-من-السفر-إلى-العراق-1043273597.html

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