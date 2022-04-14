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إيلون ماسك ينوي شراء "تويتر"
إيلون ماسك ينوي شراء "تويتر"
أبدى رائد الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارًا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:06+0000
2022-04-14T11:06+0000
إيلون ماسك
تويتر
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وجاء في البيان، اليوم الخميس: "أرسل الكيان المذكور خطابًا إلى المُصدر (أي تويتر) يحتوي على عرض للاستحواذ على جميع الأسهم العادية القائمة للمُصدر، تقدر الكيان قيمة السهم الواحد بـ 54.2 دولارًا".وقال ماسك في خطاب مرفق في البيان: "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.20 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري".وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".ويصل عرض ماسك، والذي أصبح مؤخرًا أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى 41.39 مليار دولار.وقفزت أسعار أسهم الشركة في قبل المداولات بالفعل بنسبة 13%.
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إيلون ماسك, تويتر

إيلون ماسك ينوي شراء "تويتر"

11:06 GMT 14.04.2022
© AFP 2022 / PATRICK PLEULالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / PATRICK PLEUL
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أبدى رائد الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارًا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وجاء في البيان، اليوم الخميس: "أرسل الكيان المذكور خطابًا إلى المُصدر (أي تويتر) يحتوي على عرض للاستحواذ على جميع الأسهم العادية القائمة للمُصدر، تقدر الكيان قيمة السهم الواحد بـ 54.2 دولارًا".
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وقال ماسك في خطاب مرفق في البيان: "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.20 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري".
وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".
ويصل عرض ماسك، والذي أصبح مؤخرًا أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى 41.39 مليار دولار.
وقفزت أسعار أسهم الشركة في قبل المداولات بالفعل بنسبة 13%.
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