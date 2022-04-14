https://arabic.sputniknews.com/20220414/اتفاق-مثير-للجدل-بريطانيا-سترسل-المهاجرين-لديها-إلى-رواندا-1061202805.html

اتفاق مثير للجدل.. بريطانيا سترسل المهاجرين لديها إلى رواندا

اتفاق مثير للجدل.. بريطانيا سترسل المهاجرين لديها إلى رواندا

أعلنت بريطانيا توصلها إلى اتفاق مثير للجدل مع رواندا، اليوم الخميس، يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء العابرين المانش إلى رواندا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T16:07+0000

2022-04-14T16:07+0000

2022-04-14T16:07+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

أخبار العالم الآن

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ونقلت مونت كارلو الدولية، مساء اليوم الخميس، عن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه بداية من اليوم، الأشخاص الذين يدخلون إلى بلاده، بشكل غير شرعي، إضافة إلى الذين وصلوا بشكل غير شرعي، منذ الأول من يناير/كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا.وذكر جونسون أن رواندا ستملك القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة، وذلك مقارنة ببريطانيا التي تعمد على وضع حد لتدفق الأعداد القياسية من الأشخاص العابرين للممر المائي "المانش" المحفوف بالمخاطر.وكان جونسون قد انتُخب على خلفية برنامج انتخابي رئيسي، من بين بنوده ضبط الهجرة غير الشرعية، إلا أن عددا قياسيا من المهاجرين عبروا نهر المانش في عهده، في وقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن وكالة أمن حدود البلاد ستسلّم مسؤولية مراقبة الهجرة عبر المانش إلى سلاح البحرية.وقال فانسان بيروتا وزير الخارجية الرواندي، في بيان له إن بلاده ترحّب بهذه الشراكة القاضية باستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة في رواندا.وفي الوقت الذي أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن غانا ورواندا بلدين محتملين يمكن للمملكة المتحدة الاستعانة بهما في معالجة ملفات المهاجرين، فإن غانا نفت أي دور لها في المسألة، وذلك في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

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