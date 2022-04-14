https://arabic.sputniknews.com/20220414/احتجاجات-طلابية-في-العاصمة-الفرنسية-باريس-فيديو-1061202264.html
احتجاجات طلابية في العاصمة الفرنسية باريس... فيديو
احتجاجات طلابية في العاصمة الفرنسية باريس... فيديو
خرج العشرات من الطلبة الفرنسيين في وقفة احتجاجية أمام جامعة السوربون في العاصمة باريس للمطالبة بمزيد من الإصلاحات. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T15:56+0000
2022-04-14T15:56+0000
2022-04-14T15:57+0000
أخبار فرنسا
وقفة احتجاجية
طلبة
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وأظهرت مقاطع فيديو تجمع حوالي 150 طالبا يوم الخميس، أمام معهد Science Po Paris، لمنع الوصول إلى المؤسسة التعليمية من أجل إسماع أصواتهم في الفترة الفاصلة بين جولتي الانتخابات الرئاسية والتنبيه بشأن المسائل البيئية أو الاجتماعية.ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات "لا ماكرون لا لوبان".هذا وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترشح لولاية ثانية، بالجولة الأولى من الانتخابات بنتيجة 27.84%، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين.كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن مارين لوبان حصلت على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يخوض المرشحان جولة الإعادة المقررة في الـ24 من أبريل/ نيسان الجاري.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , وقفة احتجاجية, طلبة
احتجاجات طلابية في العاصمة الفرنسية باريس... فيديو
15:56 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
خرج العشرات من الطلبة الفرنسيين في وقفة احتجاجية أمام جامعة السوربون في العاصمة باريس للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.
وأظهرت مقاطع فيديو تجمع حوالي 150 طالبا يوم الخميس، أمام معهد Science Po Paris، لمنع الوصول إلى المؤسسة التعليمية من أجل إسماع أصواتهم في الفترة الفاصلة بين جولتي الانتخابات الرئاسية والتنبيه بشأن المسائل البيئية أو الاجتماعية.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات "لا ماكرون لا لوبان".
هذا وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترشح لولاية ثانية، بالجولة الأولى من الانتخابات بنتيجة 27.84%، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين.
كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن مارين لوبان حصلت على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يخوض المرشحان جولة الإعادة المقررة في الـ24 من أبريل/ نيسان الجاري.