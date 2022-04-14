ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 341 قتيلا... فيديو وصور
© AP Photo / Michael Probstتداعيات فيضان هائل بالقرب من نهر آر في بلدة شولد، ألمانيا 15 يوليو 2021
© AP Photo / Michael Probst
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في إقليم "كوازولو - ناتال" في جنوب أفريقيا إلى 341 قتيلا.
وأعلن التلفزيون الحكومي "ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 341 قتيلًا".
Footage posted Wednesday shows an aerial view of flood-affected areas in the Kwa-Zulu Natal province of South Africa. More than 300 people have died from flooding brought by days of torrential rain along the country's east coast. pic.twitter.com/8EMUSopQTS— CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 14, 2022
وتسببت الفيضانات في إقليم "كوازولو – ناتال" شرقي البلاد، بانهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات؛ ما دفع السلطات إلى استدعاء قوات الجيش، لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء للعالقين.
"It is bad": Survivors count costs of South Africa's devastating floods pic.twitter.com/xj6dq8tbbB— Fatima Muhammad (@FatimaM86772400) April 14, 2022
وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا تعازيه إلى أسر الضحايا، إضافة إلى قيامه بزيارة إقليم "كوازولو – ناتال".
The death toll from the floods in South Africa has risen to 341 while nearly 41,000 people have been affected by the disaster, according to South African government. pic.twitter.com/rPglCmA7c5— CGTN (@CGTNOfficial) April 14, 2022
وحضت وكالة إدارة الكوارث في الإقليم المواطنين على لزوم منازلهم؛ وطلبت من المقيمين في مناطق منخفضة التوجه إلى مناطق أعلى.
وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية لجنوب أفريقيا، إلى أسوأ تداعيات التغير المناخي؛ وعادة ما تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات.