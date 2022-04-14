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https://arabic.sputniknews.com/20220414/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-جنوب-أفريقيا-إلى-341-قتيلا-فيديو-وصور-1061205519.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 341 قتيلا... فيديو وصور
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 341 قتيلا... فيديو وصور
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في إقليم "كوازولو - ناتال" في جنوب أفريقيا إلى 341 قتيلا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T17:59+0000
2022-04-14T17:59+0000
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وأعلن التلفزيون الحكومي "ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 341 قتيلًا".وتسببت الفيضانات في إقليم "كوازولو – ناتال" شرقي البلاد، بانهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات؛ ما دفع السلطات إلى استدعاء قوات الجيش، لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء للعالقين.وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا تعازيه إلى أسر الضحايا، إضافة إلى قيامه بزيارة إقليم "كوازولو – ناتال".وحضت وكالة إدارة الكوارث في الإقليم المواطنين على لزوم منازلهم؛ وطلبت من المقيمين في مناطق منخفضة التوجه إلى مناطق أعلى.وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية لجنوب أفريقيا، إلى أسوأ تداعيات التغير المناخي؛ وعادة ما تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات.
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 341 قتيلا... فيديو وصور

17:59 GMT 14.04.2022
© AP Photo / Michael Probstتداعيات فيضان هائل بالقرب من نهر آر في بلدة شولد، ألمانيا 15 يوليو 2021
تداعيات فيضان هائل بالقرب من نهر آر في بلدة شولد، ألمانيا 15 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Michael Probst
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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في إقليم "كوازولو - ناتال" في جنوب أفريقيا إلى 341 قتيلا.
وأعلن التلفزيون الحكومي "ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 341 قتيلًا".
وتسببت الفيضانات في إقليم "كوازولو – ناتال" شرقي البلاد، بانهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات؛ ما دفع السلطات إلى استدعاء قوات الجيش، لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء للعالقين.
وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا تعازيه إلى أسر الضحايا، إضافة إلى قيامه بزيارة إقليم "كوازولو – ناتال".
وحضت وكالة إدارة الكوارث في الإقليم المواطنين على لزوم منازلهم؛ وطلبت من المقيمين في مناطق منخفضة التوجه إلى مناطق أعلى.
وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية لجنوب أفريقيا، إلى أسوأ تداعيات التغير المناخي؛ وعادة ما تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات.
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