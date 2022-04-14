اعترافات مقاتل سعودي سابق في أفغانستان تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... فيديو
© REUTERS / West Asia News Agencyمسلح من "طالبان" يقف في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان، 8 سبتمبر 2021
أثارت اعترافات مقاتل سعودي سابق في أفغانستان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة العربية السعودية.
وظهر المقاتل السعودي السابق ويدعى سراج الزهراني في برنامج "الليوان" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر.
اللهم إني أبرأ لك وإليك ممن يفاخر ويحمد الله على قتل ونحر البشر معتقدا أنه يتقرب بدمائهم إليك زلفى يا الله pic.twitter.com/oKjE2g4swD— عبدالله عبدالعزيز الماجد (@Majedabdullah22) April 13, 2022
وفي البرنامج سأله المذيع: "هل تتذكر عدد القتلى الذين قتلتهم؟"، ليجيب الرجل قائلا: "والله... الله المستعان... لا نريد أن ندخل بالتفاصيل لكن الحمدلله كان الأمر أمام عيني...".
وأضاف: "هذا شيء لا أخفيه... لأنه واضح... سواء تفجير دبابات أو قتل مباشر"، ليقاطعه المديفر قائلا: "يعني قتلت كثيرا من الناس؟"، ليجيب الزهراني: "أو حتى ذبح".
الفكر السلفي المتطرف .. لا يجد حرج أو أي احساس بالذنب عند قتل أي انسان "كافر" أو يتبنى فكر "شيوعي" (وإن كان مسلم) إلى الآن!! يقولها ويملأه الفخر بدلا من الحسرة والتوبة وتأنيب الضمير!! #سراج_الزهراني_في_ليوان_المديفر #الليوان @almodifer pic.twitter.com/dZy2NzxrSJ— حمد جاسم الـفـواز (@iBorkaaN) April 14, 2022
ثم سأله الإعلامي: "هل ذبحت بيدك؟"، وأجاب المقاتل السعودي السابق: "نعم... لكن الشيء واضح هم كفار شيوعيون... وكنا نلاحظ أنهم لا يتشهدون ولا يذكرون الله وكان الأمر بيننا واضح"، حسب قوله.
وأثارت هذه التصريحات ضجة واسعة وجدلا في السعودية، حيث عبر السعوديون عن غضبهم، مؤكدين أن ذلك لا يمت للإسلام بصلة الذي يحث على احترام عقائد الآخرين.