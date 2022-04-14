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https://arabic.sputniknews.com/20220414/اعترافات-مقاتل-سعودي-سابق-في-أفغانستان-تثير-تفاعلا-واسعا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061207716.html
اعترافات مقاتل سعودي سابق في أفغانستان تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... فيديو
اعترافات مقاتل سعودي سابق في أفغانستان تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... فيديو
أثارت اعترافات مقاتل سعودي سابق في أفغانستان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة العربية السعودية. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T19:55+0000
2022-04-14T19:55+0000
السعودية
أخبار أفغانستان اليوم
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وظهر المقاتل السعودي السابق ويدعى سراج الزهراني في برنامج "الليوان" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر.وفي البرنامج سأله المذيع: "هل تتذكر عدد القتلى الذين قتلتهم؟"، ليجيب الرجل قائلا: "والله... الله المستعان... لا نريد أن ندخل بالتفاصيل لكن الحمدلله كان الأمر أمام عيني...".وأضاف: "هذا شيء لا أخفيه... لأنه واضح... سواء تفجير دبابات أو قتل مباشر"، ليقاطعه المديفر قائلا: "يعني قتلت كثيرا من الناس؟"، ليجيب الزهراني: "أو حتى ذبح".ثم سأله الإعلامي: "هل ذبحت بيدك؟"، وأجاب المقاتل السعودي السابق: "نعم... لكن الشيء واضح هم كفار شيوعيون... وكنا نلاحظ أنهم لا يتشهدون ولا يذكرون الله وكان الأمر بيننا واضح"، حسب قوله.وأثارت هذه التصريحات ضجة واسعة وجدلا في السعودية، حيث عبر السعوديون عن غضبهم، مؤكدين أن ذلك لا يمت للإسلام بصلة الذي يحث على احترام عقائد الآخرين.
السعودية
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السعودية, أخبار أفغانستان اليوم

اعترافات مقاتل سعودي سابق في أفغانستان تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... فيديو

19:55 GMT 14.04.2022
© REUTERS / West Asia News Agencyمسلح من "طالبان" يقف في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان، 8 سبتمبر 2021
مسلح من طالبان يقف في أحد المتنزهات الترفيهية في مدينة كابول، أفغانستان، 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / West Asia News Agency
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أثارت اعترافات مقاتل سعودي سابق في أفغانستان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة العربية السعودية.
وظهر المقاتل السعودي السابق ويدعى سراج الزهراني في برنامج "الليوان" مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر.
وفي البرنامج سأله المذيع: "هل تتذكر عدد القتلى الذين قتلتهم؟"، ليجيب الرجل قائلا: "والله... الله المستعان... لا نريد أن ندخل بالتفاصيل لكن الحمدلله كان الأمر أمام عيني...".
وأضاف: "هذا شيء لا أخفيه... لأنه واضح... سواء تفجير دبابات أو قتل مباشر"، ليقاطعه المديفر قائلا: "يعني قتلت كثيرا من الناس؟"، ليجيب الزهراني: "أو حتى ذبح".
ثم سأله الإعلامي: "هل ذبحت بيدك؟"، وأجاب المقاتل السعودي السابق: "نعم... لكن الشيء واضح هم كفار شيوعيون... وكنا نلاحظ أنهم لا يتشهدون ولا يذكرون الله وكان الأمر بيننا واضح"، حسب قوله.
وأثارت هذه التصريحات ضجة واسعة وجدلا في السعودية، حيث عبر السعوديون عن غضبهم، مؤكدين أن ذلك لا يمت للإسلام بصلة الذي يحث على احترام عقائد الآخرين.
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