https://arabic.sputniknews.com/20220414/الألمان-يحذرون-من-نقص-في-منتجات-اللحوم-1061178423.html
الألمان يحذرون من نقص في منتجات اللحوم
الألمان يحذرون من نقص في منتجات اللحوم
صرح أودو هيمرلنج، نائب الأمين العام لاتحاد المزارعين الألمان، أن الألمان قد يواجهون في الأشهر المقبلة مشاكل في توافر منتجات اللحوم. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T05:10+0000
2022-04-14T05:10+0000
2022-04-14T05:17+0000
أخبار ألمانيا
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ووفقا لتصريحات هيمرلنج، لصحيفة "شبيغل"، فإن النقص في المستقبل المنظور قد يصيب منتجات اللحوم. لذلك كانت أسعار لحوم الخنازير منخفضة لفترة طويلة، وبالتالي انخفض إنتاج الخنازير في ألمانيا، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار مرة أخرى الآن، فقد ارتفعت أسعار العلف أيضا بشكل حاد.وبحسب تصريحات هيمرلنج، يتلقى المزارع الآن 1.95 يورو لكل كيلوغرام من لحم الخنزير، ومع ذلك ووفقًا للخبراء، يجب أن تكون تكلفة تغطية المصاريف 2.50 يورو، مما يجعل تربية الخنازير غير مجدية. لهذا السبب، يحتفظ المزارعون الآن بعدد أقل من الحيوانات.يذكر أنه في وقت سابق، حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير الألمان على تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، قائلا ان روسيا تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
الألمان يحذرون من نقص في منتجات اللحوم
05:10 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 05:17 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
صرح أودو هيمرلنج، نائب الأمين العام لاتحاد المزارعين الألمان، أن الألمان قد يواجهون في الأشهر المقبلة مشاكل في توافر منتجات اللحوم.
ووفقا لتصريحات هيمرلنج، لصحيفة "شبيغل"، فإن النقص في المستقبل
المنظور قد يصيب منتجات اللحوم. لذلك كانت أسعار لحوم الخنازير منخفضة لفترة طويلة، وبالتالي انخفض إنتاج الخنازير في ألمانيا، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار
مرة أخرى الآن، فقد ارتفعت أسعار العلف أيضا بشكل حاد.
وبحسب تصريحات هيمرلنج، يتلقى المزارع الآن 1.95 يورو لكل كيلوغرام من لحم الخنزير، ومع ذلك ووفقًا للخبراء، يجب أن تكون تكلفة تغطية المصاريف 2.50 يورو، مما يجعل تربية الخنازير غير مجدية. لهذا السبب، يحتفظ المزارعون الآن بعدد أقل من الحيوانات.
وحذر هيمرلنج، قائلا: "المشكلة هي أن المستهلكين معتادون على كل ما هو متاح دائما. بالنسبة للحوم، قد يتغير هذا في الأشهر القادمة. بالطبع، يمكن للمستهلكين ببساطة شراء النقانق بدلاً من شرائح لحم الخنزير. ولكن إذا أصبح معروفًا أن القطع غير متوفرة هذا كل شيء، وإذا تم ملء الفريزر بسرعة، فسوف يحدث هذا التأثير ضجيجا مرة أخرى وسيكون هناك سلع أقل".
يذكر أنه في وقت سابق، حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير الألمان على تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، قائلا ان روسيا تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح.