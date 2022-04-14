https://arabic.sputniknews.com/20220414/الأمريكيون-يواجهون-صدمة-تضخمية-1061180043.html
الأمريكيون يواجهون صدمة تضخمية
الأمريكيون يواجهون صدمة تضخمية
وصف تقرير إعلامي التضخم في الولايات المتحدة بـ"صدمة حقيقية" لم يشهدها معظم الأمريكيين في حياتهم. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T06:52+0000
2022-04-14T06:52+0000
2022-04-14T06:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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أشار الإعلامي ستيوارت فارني لقناة "فوكس بيزنس"، إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة قائلا "إنها صدمة حقيقية. إذا كان عمرك أقل من 50 عاما، فلن ترى شيئا كهذا".وبحسب قوله، فإن التبريرات السياسية للرئيس جو بايدن في هذا الصدد لا تكشف عن الأسباب الكامنة وراء ما يحدث. في الوقت نفسه، وفقا لفارني، لا تملك الإدارة الأمريكية الحالية فرصة للتأثير بشكل جدي على الوضع. لذا، لا يزال البيت الأبيض يخطط لإنفاق مبالغ كبيرة، وهو أمر لن يجدي نفعا، مضيفا "هذه مشكلة اقتصادية. نحن نواجه خطر الركود. ليس جيدا، قبل الانتخابات مباشرة! لا أتعب من التكرار، إنها تذكرني بسبعينيات القرن الماضي، عندما كان هناك ارتفاع حاد في التضخم في المرة الأخيرة. ثم بعد ذلك كل هذا انتهى بركود حاد وهزيمة ساحقة للرئيس الحالي، الديموقراطي، كان ذلك حينها، لكن ماذا عن الآن؟".بحلول نهاية مارس، وفقا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي. وفي فبراير، كان هذا الرقم 7.9 في المئة. وكان النمو هو الأعلى منذ ديسمبر 1981. ووفقا لبايدن، فإن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة كان خطأ روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الأمريكيون يواجهون صدمة تضخمية
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وصف تقرير إعلامي التضخم في الولايات المتحدة بـ"صدمة حقيقية" لم يشهدها معظم الأمريكيين في حياتهم.
أشار الإعلامي ستيوارت فارني لقناة "فوكس بيزنس"، إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة قائلا "إنها صدمة حقيقية. إذا كان عمرك أقل من 50 عاما، فلن ترى شيئا كهذا".
وبحسب قوله، فإن التبريرات السياسية
للرئيس جو بايدن في هذا الصدد لا تكشف عن الأسباب الكامنة وراء ما يحدث.
وأضاف فراني، قائلا: "هذه هي الأسباب الجذرية: طبع الاحتياطي الفيدرالي الأموال بكميات ضخمة، موافقة الكونجرس على الإنفاق الهائل لمكافحة الوباء، تخفيض إنتاج النفط والغاز في أمريكا بشكل متعمد، وهذا وضع حدا لاستقلال الطاقة لدينا".
في الوقت نفسه، وفقا لفارني، لا تملك الإدارة الأمريكية الحالية فرصة للتأثير بشكل جدي على الوضع. لذا، لا يزال البيت الأبيض يخطط لإنفاق مبالغ كبيرة، وهو أمر لن يجدي نفعا، مضيفا "هذه مشكلة اقتصادية. نحن نواجه خطر الركود. ليس جيدا، قبل الانتخابات مباشرة! لا أتعب من التكرار، إنها تذكرني بسبعينيات القرن الماضي، عندما كان هناك ارتفاع حاد في التضخم في المرة الأخيرة. ثم بعد ذلك كل هذا انتهى بركود حاد وهزيمة ساحقة للرئيس الحالي، الديموقراطي، كان ذلك حينها، لكن ماذا عن الآن؟".
بحلول نهاية مارس، وفقا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي. وفي فبراير، كان هذا الرقم 7.9 في المئة. وكان النمو هو الأعلى منذ ديسمبر 1981. ووفقا لبايدن، فإن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة كان خطأ روسيا.