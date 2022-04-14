https://arabic.sputniknews.com/20220414/الأمريكيون-يواجهون-صدمة-تضخمية-1061180043.html

الأمريكيون يواجهون صدمة تضخمية

الأمريكيون يواجهون صدمة تضخمية

وصف تقرير إعلامي التضخم في الولايات المتحدة بـ"صدمة حقيقية" لم يشهدها معظم الأمريكيين في حياتهم. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T06:52+0000

2022-04-14T06:52+0000

2022-04-14T06:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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أشار الإعلامي ستيوارت فارني لقناة "فوكس بيزنس"، إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة قائلا "إنها صدمة حقيقية. إذا كان عمرك أقل من 50 عاما، فلن ترى شيئا كهذا".وبحسب قوله، فإن التبريرات السياسية للرئيس جو بايدن في هذا الصدد لا تكشف عن الأسباب الكامنة وراء ما يحدث. في الوقت نفسه، وفقا لفارني، لا تملك الإدارة الأمريكية الحالية فرصة للتأثير بشكل جدي على الوضع. لذا، لا يزال البيت الأبيض يخطط لإنفاق مبالغ كبيرة، وهو أمر لن يجدي نفعا، مضيفا "هذه مشكلة اقتصادية. نحن نواجه خطر الركود. ليس جيدا، قبل الانتخابات مباشرة! لا أتعب من التكرار، إنها تذكرني بسبعينيات القرن الماضي، عندما كان هناك ارتفاع حاد في التضخم في المرة الأخيرة. ثم بعد ذلك كل هذا انتهى بركود حاد وهزيمة ساحقة للرئيس الحالي، الديموقراطي، كان ذلك حينها، لكن ماذا عن الآن؟".بحلول نهاية مارس، وفقا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي. وفي فبراير، كان هذا الرقم 7.9 في المئة. وكان النمو هو الأعلى منذ ديسمبر 1981. ووفقا لبايدن، فإن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة كان خطأ روسيا.

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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد