https://arabic.sputniknews.com/20220414/الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يحاول--التخلص-من-الدولار-الأمريكي-في-التسويات-المتبادلة-1061177574.html
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يحاول التخلص من الدولار الأمريكي في التسويات المتبادلة
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يحاول التخلص من الدولار الأمريكي في التسويات المتبادلة
قال ميخائيل يفدوكيموف مدير إدارة بلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحاول إزالة الدولار الأمريكي من التسويات... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T03:24+0000
2022-04-14T03:24+0000
2022-04-14T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101388/75/1013887533_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_7920851ba7f240425d6719fcfdfc3206.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال يفدوكيموف في مقابلة مع "سبوتنيك" : "يتم إيلاء اهتمام كبير للاستخدام الأوسع للعملات الوطنية في التسويات المتبادلة وإزالة الدولار الامريكية [من التسويات]".وأضاف أنه حتى قبل العقوبات الأخيرة، كانت حصة العملات الوطنية على التسويات المتبادلة أعلى من 70 في المائة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101388/75/1013887533_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_e2a7cf87884a2dd057e95301224b3c9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يحاول التخلص من الدولار الأمريكي في التسويات المتبادلة
03:24 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 03:33 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
قال ميخائيل يفدوكيموف مدير إدارة بلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحاول إزالة الدولار الأمريكي من التسويات المتبادلة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال يفدوكيموف في مقابلة مع "سبوتنيك" : "يتم إيلاء اهتمام كبير للاستخدام الأوسع للعملات الوطنية في التسويات المتبادلة وإزالة الدولار الامريكية [من التسويات]".
وأضاف أنه حتى قبل العقوبات الأخيرة، كانت حصة العملات الوطنية على التسويات المتبادلة أعلى من 70 في المائة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.