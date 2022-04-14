https://arabic.sputniknews.com/20220414/الجزائر-تحذر-من-ذريعة-حرب-مع-المغرب-وتتعهد-بالرد-على-الأعمال-العدائية-1061207405.html

الجزائر تحذر من "ذريعة" حرب مع المغرب وتتعهد بالرد على "الأعمال العدائية"

الجزائر تحذر من "ذريعة" حرب مع المغرب وتتعهد بالرد على "الأعمال العدائية"

حذر المبعوث الجزائري الخاص المكلف بالصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، المغرب، من احتمال توسع "الأعمال الحربية المغربية إلى الأراضي الجزائرية". 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T19:33+0000

2022-04-14T19:33+0000

2022-04-14T19:33+0000

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

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وتعهد بلاني في حديثه لموقع "الشروق أونلاين" الجزائري، بألا تمر هذه "الأعمال العدائية" دون عواقب، واصفا إياها بـ"بالاغتيالات المدبرة ببرودة من قبل الحكومة المغربية".وقال الدبلوماسي الجزائري: "أي امتداد محتمل لهذه الأعمال العدائية إلى الأراضي الوطنية الجزائرية بإمكانه أن يكون ذريعة حرب، رغم أن الجزائر أكدت مرارا أنها لن تشن الحرب إلا في حالة الدفاع عن النفس".وأضاف أن المغرب يسعى بكل الطرق إلى "عرقلة التجارة بين الجزائر وموريتانيا، خاصة منذ زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر وإبرام اتفاقية بين الحكومتين تتضمن إنجاز طريق يربط الجنوب الجزائري بمدينة زويرات الموريتانية".وتابع: "من بين الأهداف الأخرى غير المعلنة للتكالب المغربي- أهدافا تتعلق بتبعية السوق المحلي الموريتاني لبعض المنتجات الاستهلاكية المغربية على غرار الحمضيات، والتي تمر عبر ممر الكركرات المتنازع عليه".وأوضح أن مشروع الطريق الرابط بين تندوف وزويرات سيسمح لموريتانيا بأن تنأى بنفسها عن "النظام التوسعي لحلم المغرب الكبير الذي تمتد حدوده الخيالية على حدود نهر السنغال".وأردف: "هذه هي خبايا ودوافع الاغتيالات البشعة التي لا يمكن مقارنتها إلا بأعمال إرهاب الدولة التي يرتكبها المغرب بجبن ضد التجار المسالمين والمدنيين الأبرياء الذين لا يشكلون أي تهديد لقوات الاحتلال المغربية".

https://arabic.sputniknews.com/20220412/الجزائر-تتهم-المغرب-بقتل-مدنيين-في-هجمات-على-الحدود-وتحذر-من-تداعيات-خطيرة-1061131717.html

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