https://arabic.sputniknews.com/20220414/الجيش-الروسي-كييف-تستخدم-المجرمين-لتشكيل-3-كتائب-قومية-جديدة-في-خاركوف-1061177457.html
الجيش الروسي: كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف
الجيش الروسي: كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف
قال الجيش الروسي، البوم الخميس، إن كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف، وذلك لمنع المدنيين من الخروج من المدينة وتدمير القوات الأوكرانية... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T02:49+0000
2022-04-14T02:49+0000
2022-04-14T02:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "يقوم نظام كييف حاليا في تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة من المجرمين في خاركوف".وأضاف:"يجري الانتهاء من تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة يعمل بها سجناء قضوا أحكاما في جرائم خطيرة في السجون الإصلاحية".وتابع ميزينتسيف إن المهام الرئيسية لهذه الكتائب هي "حجب خاركوف عن الجنوب ومنع خروج السكان المحليين من المدينة، وكذلك تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة انسحابها أو محاولتها الاستسلام".وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور والتأثير على الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الدفاع-الروسية-السلطات-الأوكرانية-تشكل-3-كتائب-من-القوميين-في-خاركوف-تضم-مسجونين-1061172564.html
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روسيا
الجيش الروسي: كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف
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قال الجيش الروسي، البوم الخميس، إن كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف، وذلك لمنع المدنيين من الخروج من المدينة وتدمير القوات الأوكرانية في حال انسحابها.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "يقوم نظام كييف حاليا في تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة من المجرمين في خاركوف".
وأضاف:"يجري الانتهاء من تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة يعمل بها سجناء قضوا أحكاما في جرائم خطيرة في السجون الإصلاحية".
وتابع ميزينتسيف إن المهام الرئيسية لهذه الكتائب هي "حجب خاركوف عن الجنوب ومنع خروج السكان المحليين من المدينة، وكذلك تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة انسحابها أو محاولتها الاستسلام".
وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور والتأثير على الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين".