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https://arabic.sputniknews.com/20220414/الجيش-الروسي-كييف-تستخدم-المجرمين-لتشكيل-3-كتائب-قومية-جديدة-في-خاركوف-1061177457.html
الجيش الروسي: كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف
الجيش الروسي: كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف
قال الجيش الروسي، البوم الخميس، إن كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف، وذلك لمنع المدنيين من الخروج من المدينة وتدمير القوات الأوكرانية... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T02:49+0000
2022-04-14T02:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "يقوم نظام كييف حاليا في تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة من المجرمين في خاركوف".وأضاف:"يجري الانتهاء من تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة يعمل بها سجناء قضوا أحكاما في جرائم خطيرة في السجون الإصلاحية".وتابع ميزينتسيف إن المهام الرئيسية لهذه الكتائب هي "حجب خاركوف عن الجنوب ومنع خروج السكان المحليين من المدينة، وكذلك تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة انسحابها أو محاولتها الاستسلام".وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور والتأثير على الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الدفاع-الروسية-السلطات-الأوكرانية-تشكل-3-كتائب-من-القوميين-في-خاركوف-تضم-مسجونين-1061172564.html
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الجيش الروسي: كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف

02:49 GMT 14.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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قال الجيش الروسي، البوم الخميس، إن كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف، وذلك لمنع المدنيين من الخروج من المدينة وتدمير القوات الأوكرانية في حال انسحابها.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "يقوم نظام كييف حاليا في تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة من المجرمين في خاركوف".
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تشكل 3 كتائب من القوميين في خاركوف تضم مسجونين
أمس, 19:12 GMT
وأضاف:"يجري الانتهاء من تشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة يعمل بها سجناء قضوا أحكاما في جرائم خطيرة في السجون الإصلاحية".
وتابع ميزينتسيف إن المهام الرئيسية لهذه الكتائب هي "حجب خاركوف عن الجنوب ومنع خروج السكان المحليين من المدينة، وكذلك تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة انسحابها أو محاولتها الاستسلام".
وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور والتأثير على الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين".
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:52 GMT
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