https://arabic.sputniknews.com/20220414/الحرية-والتغيير-السودانية-تعلن-إحالة-طه-إسحاق-إلى-سجن-سوبا-1061186381.html
"الحرية والتغيير" السودانية تعلن إحالة طه إسحاق إلى سجن سوبا
"الحرية والتغيير" السودانية تعلن إحالة طه إسحاق إلى سجن سوبا
أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الخميس، إحالة عضو مكتبها التنفيذي للحرية، طه عثمان إسحاق، إلى سجن سوبا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T09:21+0000
2022-04-14T09:21+0000
2022-04-14T09:21+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن قوى الحرية والتغيير أن السلطات الأمنية أحالت إلى السجن طه إسحاق، أمس الأربعاء، وهو عضو كذلك في تجمع المهنيين السودانيين ولجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، لينضم إلى رفاقه المعتقلين تعسفيا من أعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية.وأفادت قوى الحرية والتغيير بأن إسحاق كان قد قضى قرابة شهر ونصف في حراسة القسم الشمالي بالخرطوم في ظروف صحية وصفتها ب "السيئة للغاية"، حيث يعاني من إصابة في قدمه اليمنى ولم يحصل على الرعاية الصحية المناسبة.وبحسب قوى الحرية والتغيير فطه إسحاق عانى كذلك فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة به من أدوية وغذاء ومنع الزيارات عنه لفترات طويلة في إهدار لحقوقه القانونية، معربة عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي لطه إسحاق والمعتقلين السياسيين تعسفياً في ظل تقارير موثقة عن الأوضاع السيئة التي يعيشونها في سجن سوبا.في السياق ذاته، لفتت الحرية والتغيير إلى خطورة الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها عضو لجان المقاومة مصعب الشريف في سجن كوبر، حيث تم إيداعه زنزانة منفردة، كما أن حالته الصحية تدهورت وفقا لما كشفته هيئة الدفاع عنه.واختتمت الحرية والتغيير بالتأكيد على تضامنها الكامل مع جميع المعتقلين السياسيين في لجان المقاومة والاحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية، وتحمل السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامتهم وصحتهم و ضرورة منحهم حقوقهم القانونية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
"الحرية والتغيير" السودانية تعلن إحالة طه إسحاق إلى سجن سوبا
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أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الخميس، إحالة عضو مكتبها التنفيذي للحرية، طه عثمان إسحاق، إلى سجن سوبا.
ونقلت صحيفة "الانتباهة"
عن قوى الحرية والتغيير أن السلطات الأمنية أحالت إلى السجن طه إسحاق، أمس الأربعاء، وهو عضو كذلك في تجمع المهنيين السودانيين ولجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، لينضم إلى رفاقه المعتقلين تعسفيا من أعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية.
وأفادت قوى الحرية والتغيير بأن إسحاق كان قد قضى قرابة شهر ونصف في حراسة القسم الشمالي بالخرطوم في ظروف صحية وصفتها ب "السيئة للغاية"، حيث يعاني من إصابة في قدمه اليمنى ولم يحصل على الرعاية الصحية المناسبة.
وبحسب قوى الحرية والتغيير فطه إسحاق عانى كذلك فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة به من أدوية وغذاء ومنع الزيارات عنه لفترات طويلة في إهدار لحقوقه القانونية، معربة عن قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي لطه إسحاق والمعتقلين السياسيين تعسفياً في ظل تقارير موثقة عن الأوضاع السيئة التي يعيشونها في سجن سوبا.
في السياق ذاته، لفتت الحرية والتغيير إلى خطورة الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها عضو لجان المقاومة مصعب الشريف في سجن كوبر، حيث تم إيداعه زنزانة منفردة، كما أن حالته الصحية تدهورت وفقا لما كشفته هيئة الدفاع عنه.
واختتمت الحرية والتغيير بالتأكيد على تضامنها الكامل مع جميع المعتقلين السياسيين في لجان المقاومة والاحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية، وتحمل السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامتهم وصحتهم و ضرورة منحهم حقوقهم القانونية.