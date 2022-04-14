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الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتعمد
الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتعمد
طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، من الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتعمد ضد شعبها. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T21:02+0000
2022-04-14T21:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "قادة إسرائيل يجاهرون على سمع وبصر العالم بسياستهم الاستعمارية الاستعلائية تجاه الفلسطينيين".وأضافت أن ذلك "يتوافق مع حملة تضليل ممنهجة للرأي العام الإسرائيلي والعالمي لمحاولة طمس الحقائق وتشويهها".وأشارت إلى أن "آخر هذه الادعاءات الكاذبة كان ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بشأن عدم وجود نية وعمليات تحريض لذبح القرابين في ساحات الأقصى، علما بأن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال عدد من المحرضين على ذلك".وأوضحت أن "بينيت يتلاعب بالألفاظ حيث ادعى أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولسان حاله يعتبر على ما يبدو أن الاقتحامات اليومية للمسجد وأداء الطقوس التلمودية في باحاته والتقسيم الزماني اليومي في المسجد جزءا من الوضع القائم".كما حمّل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها المتعمد للأوضاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إسرائيل-تفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-الغربية-وقطاع-غزة-عشية-عيد-الفصح-1061204730.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتعمد

21:02 GMT 14.04.2022
© REUTERS / Mussa Qawasmaاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Mussa Qawasma
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طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، من الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتعمد ضد شعبها.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "قادة إسرائيل يجاهرون على سمع وبصر العالم بسياستهم الاستعمارية الاستعلائية تجاه الفلسطينيين".
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
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17:32 GMT
وأضافت أن ذلك "يتوافق مع حملة تضليل ممنهجة للرأي العام الإسرائيلي والعالمي لمحاولة طمس الحقائق وتشويهها".
وأشارت إلى أن "آخر هذه الادعاءات الكاذبة كان ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بشأن عدم وجود نية وعمليات تحريض لذبح القرابين في ساحات الأقصى، علما بأن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال عدد من المحرضين على ذلك".
وأوضحت أن "بينيت يتلاعب بالألفاظ حيث ادعى أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولسان حاله يعتبر على ما يبدو أن الاقتحامات اليومية للمسجد وأداء الطقوس التلمودية في باحاته والتقسيم الزماني اليومي في المسجد جزءا من الوضع القائم".
كما حمّل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها المتعمد للأوضاع.
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