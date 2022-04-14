https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخرطوم-تعلن-إجلاء-ألف-مواطن-سوداني-من-أوكرانيا-1061207024.html
الخرطوم تعلن إجلاء ألف مواطن سوداني من أوكرانيا
الخرطوم تعلن إجلاء ألف مواطن سوداني من أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن عدد المواطنين السودانيين الذين جرى إجلاؤهم من أوكرانيا قد بلغ نحو ألف شخص، فيما بقي 10 آخرون مع أسرهم داخل أوكرانيا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T19:05+0000
2022-04-14T19:05+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، إن العدد الكلي للذين تمت المساعدة في إجلائهم من الأراضي الأوكرانية حسب تقديرات البعثة في كييف بلغ 1000 شخص.وأضاف البيان أن أكثر من 200 منهم عبروا إلى رومانيا والبقية توزعوا بين المعابر الأخرى مع الدول المجاورة، وتبقى فقط عدد لا يتجاوز 10 أشخاص فضلوا البقاء مع أسرهم حسب معلومات البعثة في كييف.وأشار البيان إلى أن "الخارجية تحاول إيجاد فرص لتسكين الطلاب السودانيين في الجامعات الأوروبية، وقد وجدت هذه المبادرة صدى طيبا من الدول التي تمت مخاطبتها والتي أبدت ترحيبها باستضافة الطلاب السودانيين في مؤسساتهم التعليمية". وأوضح أن وزارة الخارجية ستقوم بطرح الفرص المتاحة للطلاب عبر مواقع التوصل الاجتماعي وموقعها الرسمي.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن النازيين الأوكرانيين لا يزالون يحتجزون أكثر من 6 آلاف أجنبي من 11 دولة كرهائن ودروع بشرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-الجماعات-النازية-الأوكرانية-تحتجز-مواطنين-أجانب-من-مختلف-الدول-كدروع-بشرية-1059487006.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار أوكرانيا
الخرطوم تعلن إجلاء ألف مواطن سوداني من أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن عدد المواطنين السودانيين الذين جرى إجلاؤهم من أوكرانيا قد بلغ نحو ألف شخص، فيما بقي 10 آخرون مع أسرهم داخل أوكرانيا.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، إن العدد الكلي للذين تمت المساعدة في إجلائهم من الأراضي الأوكرانية حسب تقديرات البعثة في كييف بلغ 1000 شخص.
وأضاف البيان أن أكثر من 200 منهم عبروا إلى رومانيا والبقية توزعوا بين المعابر الأخرى مع الدول المجاورة، وتبقى فقط عدد لا يتجاوز 10 أشخاص فضلوا البقاء مع أسرهم حسب معلومات البعثة في كييف.
وأشار البيان إلى أن "الخارجية تحاول إيجاد فرص لتسكين الطلاب السودانيين في الجامعات الأوروبية، وقد وجدت هذه المبادرة صدى طيبا من الدول التي تمت مخاطبتها والتي أبدت ترحيبها باستضافة الطلاب السودانيين في مؤسساتهم التعليمية".
وأوضح أن وزارة الخارجية ستقوم بطرح الفرص المتاحة للطلاب عبر مواقع التوصل الاجتماعي وموقعها الرسمي.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن النازيين الأوكرانيين لا يزالون يحتجزون أكثر من 6 آلاف أجنبي من 11 دولة كرهائن ودروع بشرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.