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الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد "موسكفا"
الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد "موسكفا"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرق الطراد "موسكفا"، الذي اندلع على متنه حريق بسبب انفجار ذخيرة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T20:04+0000
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وقالت الدفاع في بيان، إنه "أثناء سحب الطراد "موسكفا" إلى الميناء فقد قدرته على التوازن والطفو".وأوضح البيان أن سوء الأحوال الجوية في البحر والأضرار التي لحقت به نتيجة الحريق أدت إلى غرقه".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي "موسكفا".وقالت الوزارة في بيان: "تم إجلاء طاقم الطراد موسكفا وجاري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق".وأضافت الوزارة: "نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت به أضرار بالغة".دخل الطراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود، الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا".السفينة بالأساس هي نسخة بحرية عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى "إس-300". إضافة إلى مضادات الصواريخ الجوية، هذه السفينة الروسية مسلحة بصواريخ مضادة للسفن، وقذائف مضادة للغواصات والطوربيدات.يبلغ إجمالي وزن الطراد 11.3 ألف طن ويبلغ طوله 186 مترا والعرض 21 مترا، الطاقم - 680 شخصا، نطاق الانطلاق - 7 آلاف ميل (11.27 ألف كيلومتر) ، السرعة - 32 عقدة (59.26 كم / ساعة). تم تركيب محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في "موسكفا". تقدر القوة الإجمالية لمحركات السفينة بـ 90.000 حصان.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الدفاع-الروسية-اندلاع-حريق-على-متن-الطراد-الصاروخي-الروسي-موسكفا--1061176696.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم

الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد "موسكفا"

20:04 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 20:25 GMT 14.04.2022)
© Sputnik . Vitali Ankov  / الذهاب إلى بنك الصورالطراد الصاروخي موسكفا
الطراد الصاروخي موسكفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Vitali Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرق الطراد "موسكفا"، الذي اندلع على متنه حريق بسبب انفجار ذخيرة.
وقالت الدفاع في بيان، إنه "أثناء سحب الطراد "موسكفا" إلى الميناء فقد قدرته على التوازن والطفو".
وأوضح البيان أن سوء الأحوال الجوية في البحر والأضرار التي لحقت به نتيجة الحريق أدت إلى غرقه".
مناورات قوقاز 2020، 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
الدفاع الروسية: اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا
أمس, 23:21 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي "موسكفا".
وقالت الوزارة في بيان: "تم إجلاء طاقم الطراد موسكفا وجاري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق".
وأضافت الوزارة: "نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت به أضرار بالغة".
دخل الطراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود، الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا".
السفينة بالأساس هي نسخة بحرية عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى "إس-300". إضافة إلى مضادات الصواريخ الجوية، هذه السفينة الروسية مسلحة بصواريخ مضادة للسفن، وقذائف مضادة للغواصات والطوربيدات.
يبلغ إجمالي وزن الطراد 11.3 ألف طن ويبلغ طوله 186 مترا والعرض 21 مترا، الطاقم - 680 شخصا، نطاق الانطلاق - 7 آلاف ميل (11.27 ألف كيلومتر) ، السرعة - 32 عقدة (59.26 كم / ساعة). تم تركيب محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في "موسكفا". تقدر القوة الإجمالية لمحركات السفينة بـ 90.000 حصان.
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