https://arabic.sputniknews.com/20220414/الدفاع-الروسية-الطراد-موسكفا-يحتفظ-بقدرته-على-الطفو-1061188823.html
الدفاع الروسية: الطراد "موسكفا" يحتفظ بقدرته على الطفو
الدفاع الروسية: الطراد "موسكفا" يحتفظ بقدرته على الطفو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد "موسكفا"، الذي اندلع على متنه حريق لم يغرق ولم تتضرر أجهزة التسلح الصاروخية الرئيسية على متنه. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:36+0000
2022-04-14T10:36+0000
2022-04-14T10:36+0000
روسيا
الطراد "موسكو"
البحر الأسود
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وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن "الطراد موسكفا لا يزال يحتفظ بقدرته على الطفو. كما لم تتضرر أجهزة التسلح الصاروخية الرئيسية على متنه. وقد تم إجلاء طاقم الطراد إلى سفن أسطول البحر الأسود القريبة".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا.وأضافت الوزارة، "نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت به أضرار بالغة".دخل الطراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود، الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا".السفينة بالأساس هي نسخة بحرية عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى "إس-300". إضافة إلى مضادات الصواريخ الجوية، هذه السفينة الروسية مسلحة بصواريخ مضادة للسفن، وقذائف مضادة للغواصات والطوربيدات.يبلغ إجمالي وزن الطراد 11.3 ألف طن ويبلغ طوله 186 مترا والعرض 21 مترا، الطاقم - 680 شخصا، نطاق الانطلاق - 7 آلاف ميل (11.27 ألف كيلومتر) ، السرعة - 32 عقدة (59.26 كم / ساعة). تم تركيب محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في موسكفا. تقدر القوة الإجمالية لمحركات السفينة بـ 90.000 حصان.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/الدفاع-الروسية-اندلاع-حريق-على-متن-الطراد-الصاروخي-الروسي-موسكفا--1061176696.html
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روسيا, الطراد "موسكو", البحر الأسود
الدفاع الروسية: الطراد "موسكفا" يحتفظ بقدرته على الطفو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد "موسكفا"، الذي اندلع على متنه حريق لم يغرق ولم تتضرر أجهزة التسلح الصاروخية الرئيسية على متنه.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن "الطراد موسكفا لا يزال يحتفظ بقدرته على الطفو. كما لم تتضرر أجهزة التسلح الصاروخية الرئيسية على متنه. وقد تم إجلاء طاقم الطراد إلى سفن أسطول البحر الأسود القريبة".
وتابع البيان أنه "جاري التحقيق لتحديد مصدر اشتعال النيران في الطراد "موسكفا"، ولا يوجد لهب، وتوقفت انفجارات الذخائر"، وأشار البيان إلى أنه يجري اتخاذ تدابير لسحب الطراد إلى الميناء.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي موسكفا.
وقالت الوزارة في بيان: "تم إجلاء طاقم الطراد موسكفا وجاري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق".
وأضافت الوزارة، "نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت به أضرار بالغة".
دخل الطراد "موسكفا"
التابع لأسطول البحر الأسود، الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا".
السفينة بالأساس هي نسخة بحرية عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى "إس-300". إضافة إلى مضادات الصواريخ الجوية، هذه السفينة الروسية مسلحة بصواريخ مضادة للسفن، وقذائف مضادة للغواصات والطوربيدات.
يبلغ إجمالي وزن الطراد 11.3 ألف طن ويبلغ طوله 186 مترا والعرض 21 مترا، الطاقم - 680 شخصا، نطاق الانطلاق - 7 آلاف ميل (11.27 ألف كيلومتر) ، السرعة - 32 عقدة (59.26 كم / ساعة). تم تركيب محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في موسكفا. تقدر القوة الإجمالية لمحركات السفينة بـ 90.000 حصان.