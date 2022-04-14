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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220414/الدفاع-الروسية-تدمير-مقاتلة-أوكرانية-ومروحية-ومسيرة-في-مطار-دنيبر-1061182767.html
الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية ومروحية ومسيرة في مطار دنيبر
الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية ومروحية ومسيرة في مطار دنيبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مقاتلة أوكرانية "ميغ29" ومروحية ومسيرة من طراز "بيرقدار" في مطار دنيبر. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:52+0000
2022-04-14T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الطيران الروسي دمر خلال اليوم الماضي 48 هدفا عسكريا لأوكرانيا.وأضاف "أثناء عملية تحرير مدينة ماريوبول، ألقى 134 جنديا أوكرانيا أسلحتهم، من بينهم 14 ضابطًا، استسلموا خلال الليل، وفي يوم واحد فقط استسلم 1160 جنديًا أوكرانيًا من اللواء 36 مشاة البحرية بينهم 176 ضابطا".وتابع " في ليلة 14 أبريل تم تدمير 12 هدفا للخصم بأسلحة عالية الدقة، بينها مستودعا صواريخ وأسلحة مدفعية للقوات الأوكرانية، ومقاتلة أوكرانية من طراز ميغ29 ومروحية مي8 ومسيرة بيرقدار في مطار دنيبر".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية ومروحية ومسيرة في مطار دنيبر

07:52 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 14.04.2022)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مقاتلة أوكرانية "ميغ29" ومروحية ومسيرة من طراز "بيرقدار" في مطار دنيبر.
صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الطيران الروسي دمر خلال اليوم الماضي 48 هدفا عسكريا لأوكرانيا.

وقال الناطق: "أصابت المقاتلات 48 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي، هي كالتالي: موقعا قيادة ومحطة رادار وراجمتا صواريخ وبطارية مدفعية وستة مستودعات أسلحة مدفعية، بالإضافة إلى 48 منطقة تمركز معدات عسكرية أوكرانية ".

وأضاف "أثناء عملية تحرير مدينة ماريوبول، ألقى 134 جنديا أوكرانيا أسلحتهم، من بينهم 14 ضابطًا، استسلموا خلال الليل، وفي يوم واحد فقط استسلم 1160 جنديًا أوكرانيًا من اللواء 36 مشاة البحرية بينهم 176 ضابطا".
وتابع " في ليلة 14 أبريل تم تدمير 12 هدفا للخصم بأسلحة عالية الدقة، بينها مستودعا صواريخ وأسلحة مدفعية للقوات الأوكرانية، ومقاتلة أوكرانية من طراز ميغ29 ومروحية مي8 ومسيرة بيرقدار في مطار دنيبر".
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