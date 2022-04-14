https://arabic.sputniknews.com/20220414/الشرطة-الكويتية-تبدأ-استخدام-رذاذ-الفلفل-ضد-المجرمين-1061198271.html
الشرطة الكويتية تبدأ استخدام رذاذ الفلفل ضد المجرمين
الشرطة الكويتية تبدأ استخدام رذاذ الفلفل ضد المجرمين
قررت وزارة الداخلية الكويتية بدء استخدام بخاخ رذاذ الفلفل للتعامل مع المجرمين والمطلوبين ضمن وسائل حماية رجال الأمن. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:49+0000
2022-04-14T13:49+0000
2022-04-14T13:49+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
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وصرحت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" الكويتية أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة "على سلامة منتسبيها خلال تعاملهم مع المطلوبين والذين يشكلون خطرا على الأرواح والممتلكات وإن مثل هذه المادة سوف تساهم بشكل كبير على ردع المطلوبين الذين لا يمتثلون لتعليمات رجال الأمن".وأوضحت الوزارة خلال تعميم لرجال الأمن ضوابط وحالات استخدام بخاخ رذاذ الفلفل في إطار تحقيق الوظيفة العامة للشرطة بفرض سيادة القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام.وأضافت المصادر الأمنية أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أجاز لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء هذه الواجبات والمهام الأمنية واستخدام السلاح لمواجهة أي نشاط إرهابي أو إجرامي.يشار إلى أنه يحق لرجال الشرطة من مرتبات الأمن العام استخدام وسيلة أو أداة بخاخ رذاذ الفلفل في الدفاع عن أنفسهم وعن الغير ضد أي محاولة اعتداء عليهم وكذلك لإحكام السيطرة وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون، على أن يكون وفقا للضوابط.وبينت المصادر أن التعامل مع أي شخص مشتبه فيه باستخدام بخاخ رذاذ الفلفل ضده لإعطائه فرصة للامتثال إلي الأوامر وتسليم نفسه واتخاذ الحيطة والحذر قبل وأثناء الاستعمال حتى لا يصاب شخص آخر غير الشخص المستهدف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الشرطة الكويتية تبدأ استخدام رذاذ الفلفل ضد المجرمين
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قررت وزارة الداخلية الكويتية بدء استخدام بخاخ رذاذ الفلفل للتعامل مع المجرمين والمطلوبين ضمن وسائل حماية رجال الأمن.
وصرحت مصادر أمنية لصحيفة "الراي"
الكويتية أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة "على سلامة منتسبيها خلال تعاملهم مع المطلوبين والذين يشكلون خطرا على الأرواح والممتلكات وإن مثل هذه المادة سوف تساهم بشكل كبير على ردع المطلوبين الذين لا يمتثلون لتعليمات رجال الأمن".
وأوضحت الوزارة خلال تعميم لرجال الأمن ضوابط وحالات استخدام بخاخ رذاذ الفلفل في إطار تحقيق الوظيفة العامة للشرطة بفرض سيادة القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام.
وأضافت المصادر الأمنية أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أجاز لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء هذه الواجبات والمهام الأمنية واستخدام السلاح لمواجهة أي نشاط إرهابي أو إجرامي.
يشار إلى أنه يحق لرجال الشرطة من مرتبات الأمن العام استخدام وسيلة أو أداة بخاخ رذاذ الفلفل في الدفاع عن أنفسهم وعن الغير ضد أي محاولة اعتداء عليهم وكذلك لإحكام السيطرة وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون، على أن يكون وفقا للضوابط.
وبينت المصادر أن التعامل مع أي شخص مشتبه فيه باستخدام بخاخ رذاذ الفلفل ضده لإعطائه فرصة للامتثال إلي الأوامر وتسليم نفسه واتخاذ الحيطة والحذر قبل وأثناء الاستعمال حتى لا يصاب شخص آخر غير الشخص المستهدف.