https://arabic.sputniknews.com/20220414/العراق-دعاوى-قضائية-ضد-ضابط-يبتز-العراقيين-للحصول-على-مبالغ-مالية-1061194313.html

العراق… دعاوى قضائية ضد ضابط يبتز العراقيين للحصول على مبالغ مالية

العراق… دعاوى قضائية ضد ضابط يبتز العراقيين للحصول على مبالغ مالية

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن العديد من المواطنين العراقيين رفعوا دعاوى قضائية ضد ضابط في وزارة الداخلية يتهمونه باستغلال منصبه في ابتزاز الآخرين. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T12:33+0000

2022-04-14T12:33+0000

2022-04-14T12:33+0000

منوعات

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505926_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e72fce80c8259a85bf8784ea111ef28d.jpg

وأفادت شبكة "السومرية نيوز"، في خبر عن الواقعة، اليوم الخميس، أن هذا الضابط كان يقوم بعمليات ابتزاز مالي ويقيم دعاوى كيدية ضد ضحاياه ليجبرهم على تنفيذ طلباته.ولفتت الشبكة إلى أن أحد الأشخاص يقول إن "هذا الضابط حصل منه على مبلغ مالي قيمته 150 ألف دولار ليأمن شره".وتابعت: "تسببت شبكة علاقات قوية لهذا الضبط في إفشال محاولات كشف ما يقوم به من عمليات ابتزاز".وأوضحت الشبكة أن عدد من كشفوا تضررهم من هذا الضابط وصل إلى نحو 14 شخصا تعرضوا لعمليات ابتزاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/موظف-سابق-لدى-مايكروسوفت-يكشف-عن-دفعها-رشاوى-في-الخارج-تصل-إلى-200-مليون-دولار-على-الأقل-سنويا-1060479591.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, أخبار العراق اليوم