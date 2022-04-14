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https://arabic.sputniknews.com/20220414/العراق-دعاوى-قضائية-ضد-ضابط-يبتز-العراقيين-للحصول-على-مبالغ-مالية-1061194313.html
العراق… دعاوى قضائية ضد ضابط يبتز العراقيين للحصول على مبالغ مالية
العراق… دعاوى قضائية ضد ضابط يبتز العراقيين للحصول على مبالغ مالية
ذكرت وسائل إعلام عراقية أن العديد من المواطنين العراقيين رفعوا دعاوى قضائية ضد ضابط في وزارة الداخلية يتهمونه باستغلال منصبه في ابتزاز الآخرين. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:33+0000
2022-04-14T12:33+0000
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أخبار العراق اليوم
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وأفادت شبكة "السومرية نيوز"، في خبر عن الواقعة، اليوم الخميس، أن هذا الضابط كان يقوم بعمليات ابتزاز مالي ويقيم دعاوى كيدية ضد ضحاياه ليجبرهم على تنفيذ طلباته.ولفتت الشبكة إلى أن أحد الأشخاص يقول إن "هذا الضابط حصل منه على مبلغ مالي قيمته 150 ألف دولار ليأمن شره".وتابعت: "تسببت شبكة علاقات قوية لهذا الضبط في إفشال محاولات كشف ما يقوم به من عمليات ابتزاز".وأوضحت الشبكة أن عدد من كشفوا تضررهم من هذا الضابط وصل إلى نحو 14 شخصا تعرضوا لعمليات ابتزاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/موظف-سابق-لدى-مايكروسوفت-يكشف-عن-دفعها-رشاوى-في-الخارج-تصل-إلى-200-مليون-دولار-على-الأقل-سنويا-1060479591.html
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منوعات, أخبار العراق اليوم

العراق… دعاوى قضائية ضد ضابط يبتز العراقيين للحصول على مبالغ مالية

12:33 GMT 14.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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ذكرت وسائل إعلام عراقية أن العديد من المواطنين العراقيين رفعوا دعاوى قضائية ضد ضابط في وزارة الداخلية يتهمونه باستغلال منصبه في ابتزاز الآخرين.
وأفادت شبكة "السومرية نيوز"، في خبر عن الواقعة، اليوم الخميس، أن هذا الضابط كان يقوم بعمليات ابتزاز مالي ويقيم دعاوى كيدية ضد ضحاياه ليجبرهم على تنفيذ طلباته.
مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
موظف سابق يكشف عن دفع "مايكروسوفت" رشوة تصل لـ200 مليون دولار سنويا
26 مارس, 10:03 GMT
ولفتت الشبكة إلى أن أحد الأشخاص يقول إن "هذا الضابط حصل منه على مبلغ مالي قيمته 150 ألف دولار ليأمن شره".
وتابعت: "تسببت شبكة علاقات قوية لهذا الضبط في إفشال محاولات كشف ما يقوم به من عمليات ابتزاز".
وأوضحت الشبكة أن عدد من كشفوا تضررهم من هذا الضابط وصل إلى نحو 14 شخصا تعرضوا لعمليات ابتزاز.
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