https://arabic.sputniknews.com/20220414/العراق-يدعو-لانتقال-الحوار-السعودي-الإيراني-إلى-جلسات-دبلوماسية-علنية-وطهران-تؤكد-أهمية-وساطة-بغداد-1061180980.html

العراق يدعو لانتقال الحوار السعودي الإيراني إلى جلسات دبلوماسية علنية وطهران تؤكد أهمية وساطة بغداد

العراق يدعو لانتقال الحوار السعودي الإيراني إلى جلسات دبلوماسية علنية وطهران تؤكد أهمية وساطة بغداد

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أهمية وساطة العراق بين طهران والرياض. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T07:04+0000

2022-04-14T07:04+0000

2022-04-14T07:04+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/15/1045781578_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_4277acd0a870b4bab938f15922010a62.jpg

وأعرب عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن أمله في أن تكون المنطقة أكثر أمنا واستقرارا، مشيرا إلى أن هناك نية لدى الجانبين السعودي والإيراني لاستئناف الحوار بينهما.وقال إنه من الممكن أن يؤثر إعلان وقف إطلاق النار في اليمن على المفاوضات بين الجانبين السعودي والإيراني، مؤكدا أن بلاده ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن، وتؤكد ضرورة رفع الحصار عن اليمنيين وإطلاق حوار بين الأطراف اليمنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تمنياته أن ينتقل الحوار بين السعودية وإيران إلى مرحلة جلسات حوار دبلوماسي وعلني، موضحا أن "الحوار بين الطرفين لا يزال في إطار الأجهزة الأمنية لحد الآن، من دون تحديد موعد جديد لهذه المفاوضات".وبدأت السعودية وإيران العام الماضي بالتحاور في بغداد، بهدف تحسين العلاقات؛ فحتى الحين، عقدت الدولتان 4 جلسات بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2021، وقالت طهران إن عقد جولة خامسة مرهون "بجدية" الرياض.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/صحيفة-كويتية-إيران-وجهت-سفيرها-في-العراق-للاتصال-بنظيره-السعودي-لعقد-جولة-مباحثات-قبل-نهاية-رمضان-1061086776.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم