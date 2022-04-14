https://arabic.sputniknews.com/20220414/العراق-يدعو-لانتقال-الحوار-السعودي-الإيراني-إلى-جلسات-دبلوماسية-علنية-وطهران-تؤكد-أهمية-وساطة-بغداد-1061180980.html
العراق يدعو لانتقال الحوار السعودي الإيراني إلى جلسات دبلوماسية علنية وطهران تؤكد أهمية وساطة بغداد
العراق يدعو لانتقال الحوار السعودي الإيراني إلى جلسات دبلوماسية علنية وطهران تؤكد أهمية وساطة بغداد
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أهمية وساطة العراق بين طهران والرياض. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:04+0000
2022-04-14T07:04+0000
2022-04-14T07:04+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/15/1045781578_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_4277acd0a870b4bab938f15922010a62.jpg
وأعرب عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن أمله في أن تكون المنطقة أكثر أمنا واستقرارا، مشيرا إلى أن هناك نية لدى الجانبين السعودي والإيراني لاستئناف الحوار بينهما.وقال إنه من الممكن أن يؤثر إعلان وقف إطلاق النار في اليمن على المفاوضات بين الجانبين السعودي والإيراني، مؤكدا أن بلاده ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن، وتؤكد ضرورة رفع الحصار عن اليمنيين وإطلاق حوار بين الأطراف اليمنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تمنياته أن ينتقل الحوار بين السعودية وإيران إلى مرحلة جلسات حوار دبلوماسي وعلني، موضحا أن "الحوار بين الطرفين لا يزال في إطار الأجهزة الأمنية لحد الآن، من دون تحديد موعد جديد لهذه المفاوضات".وبدأت السعودية وإيران العام الماضي بالتحاور في بغداد، بهدف تحسين العلاقات؛ فحتى الحين، عقدت الدولتان 4 جلسات بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2021، وقالت طهران إن عقد جولة خامسة مرهون "بجدية" الرياض.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/صحيفة-كويتية-إيران-وجهت-سفيرها-في-العراق-للاتصال-بنظيره-السعودي-لعقد-جولة-مباحثات-قبل-نهاية-رمضان-1061086776.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/15/1045781578_0:0:1661:1246_1920x0_80_0_0_e070e5852d32e4401f58165e514027ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
العراق يدعو لانتقال الحوار السعودي الإيراني إلى جلسات دبلوماسية علنية وطهران تؤكد أهمية وساطة بغداد
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أهمية وساطة العراق بين طهران والرياض.
وأعرب عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك
، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن أمله في أن تكون المنطقة أكثر أمنا واستقرارا، مشيرا إلى أن هناك نية لدى الجانبين السعودي والإيراني لاستئناف الحوار بينهما.
وقال إنه من الممكن أن يؤثر إعلان وقف إطلاق النار في اليمن على المفاوضات بين الجانبين السعودي والإيراني، مؤكدا أن بلاده ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن، وتؤكد ضرورة رفع الحصار عن اليمنيين وإطلاق حوار بين الأطراف اليمنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تمنياته أن ينتقل الحوار بين السعودية وإيران إلى مرحلة جلسات حوار دبلوماسي وعلني، موضحا أن "الحوار بين الطرفين لا يزال في إطار الأجهزة الأمنية لحد الآن، من دون تحديد موعد جديد لهذه المفاوضات".
وبدأت السعودية وإيران العام الماضي بالتحاور في بغداد، بهدف تحسين العلاقات؛ فحتى الحين، عقدت الدولتان 4 جلسات بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2021، وقالت طهران إن عقد جولة خامسة مرهون "بجدية" الرياض.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية
في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.