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الفنانة المصرية عفاف راضي تتحدث عن تكريم انتصار السيسي لها
الفنانة المصرية عفاف راضي تتحدث عن تكريم انتصار السيسي لها
تصدرت الفنانة المصرية عفاف راضي محركات البحث على "غوغل" بعدما تحدثت عن التكريم الذي حصلت عليه من انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:59+0000
2022-04-14T13:59+0000
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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الخميس، مشيرا إلى حديث عفاف راضي جاء خلال تصريحات تلفزيونية.وقالت الفنانة المصرية إن "التكريم يمثل شرفا كبيرا ويجعلها تشعر بالسعادة"، مضيفة: "هذا التكريم يمثل دفعة كبيرة تجعلني أقبل على العمل مجددا".وتابعت: "تكريم الرئاسة ده شيء كبير لأي فنان".وقالت عفاف راضي إن الفن المصري يحتاج دعم الدولة لأنه يمثل مصدر إشعاع فني لكل العرب.وبررت الفنان المصرية ابتعادها عن الوسط الفني بتغيير الأجيال وتغير المناخ الفني، مشيرا إلى أن الوسط الفني فقد الكثير من العمالقة.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

الفنانة المصرية عفاف راضي تتحدث عن تكريم انتصار السيسي لها

13:59 GMT 14.04.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDانتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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تصدرت الفنانة المصرية عفاف راضي محركات البحث على "غوغل" بعدما تحدثت عن التكريم الذي حصلت عليه من انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الخميس، مشيرا إلى حديث عفاف راضي جاء خلال تصريحات تلفزيونية.
وقالت الفنانة المصرية إن "التكريم يمثل شرفا كبيرا ويجعلها تشعر بالسعادة"، مضيفة: "هذا التكريم يمثل دفعة كبيرة تجعلني أقبل على العمل مجددا".
وتابعت: "تكريم الرئاسة ده شيء كبير لأي فنان".
وقالت عفاف راضي إن الفن المصري يحتاج دعم الدولة لأنه يمثل مصدر إشعاع فني لكل العرب.
وبررت الفنان المصرية ابتعادها عن الوسط الفني بتغيير الأجيال وتغير المناخ الفني، مشيرا إلى أن الوسط الفني فقد الكثير من العمالقة.
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