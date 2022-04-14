https://arabic.sputniknews.com/20220414/الفنانة-المصرية-عفاف-راضي-تتحدث-عن-تكريم-انتصار-السيسي-لها-1061198587.html
الفنانة المصرية عفاف راضي تتحدث عن تكريم انتصار السيسي لها
الفنانة المصرية عفاف راضي تتحدث عن تكريم انتصار السيسي لها
تصدرت الفنانة المصرية عفاف راضي محركات البحث على "غوغل" بعدما تحدثت عن التكريم الذي حصلت عليه من انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:59+0000
2022-04-14T13:59+0000
2022-04-14T13:59+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الخميس، مشيرا إلى حديث عفاف راضي جاء خلال تصريحات تلفزيونية.وقالت الفنانة المصرية إن "التكريم يمثل شرفا كبيرا ويجعلها تشعر بالسعادة"، مضيفة: "هذا التكريم يمثل دفعة كبيرة تجعلني أقبل على العمل مجددا".وتابعت: "تكريم الرئاسة ده شيء كبير لأي فنان".وقالت عفاف راضي إن الفن المصري يحتاج دعم الدولة لأنه يمثل مصدر إشعاع فني لكل العرب.وبررت الفنان المصرية ابتعادها عن الوسط الفني بتغيير الأجيال وتغير المناخ الفني، مشيرا إلى أن الوسط الفني فقد الكثير من العمالقة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
الفنانة المصرية عفاف راضي تتحدث عن تكريم انتصار السيسي لها
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تصدرت الفنانة المصرية عفاف راضي محركات البحث على "غوغل" بعدما تحدثت عن التكريم الذي حصلت عليه من انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الخميس، مشيرا إلى حديث عفاف راضي جاء خلال تصريحات تلفزيونية.
وقالت الفنانة المصرية إن "التكريم يمثل شرفا
كبيرا ويجعلها تشعر بالسعادة"، مضيفة: "هذا التكريم يمثل دفعة كبيرة تجعلني أقبل على العمل مجددا
".
وتابعت: "تكريم الرئاسة ده شيء كبير لأي فنان".
وقالت عفاف راضي إن الفن المصري يحتاج دعم الدولة لأنه يمثل مصدر إشعاع فني لكل العرب.
وبررت الفنان المصرية ابتعادها عن الوسط الفني بتغيير الأجيال
وتغير المناخ الفني، مشيرا إلى أن الوسط الفني فقد الكثير من العمالقة.