https://arabic.sputniknews.com/20220414/الكرملين-بوتين-سيبحث-تعزيز-الحدود-الغربية-في-اجتماع-منفصل-1061188313.html
الكرملين: بوتين سيبحث "تعزيز الحدود الغربية" في اجتماع منفصل
الكرملين: بوتين سيبحث "تعزيز الحدود الغربية" في اجتماع منفصل
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه بعد أن قدمت وزارة الدفاع الروسية مقترحات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن "تعزيز الخاصرة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:21+0000
2022-04-14T10:21+0000
2022-04-14T10:21+0000
دميتري بيسكوف
الكرملين
روسيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/72/1036877266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b250eb4e4fb22241de9b38d7115c0e4.jpg
ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول إمكانية نشر أسلحة نووية في بحر البلطيق: "لا يمكنني قول أي شيء حول ذلك، بعد أن يتم وضع خطة لتعزيز وتقوية الحدود الغربية، ستحتوي في الواقع على قائمة كاملة من الإجراءات، وجميع الخطوات الضرورية التي سيتم اتخاذها". وقال بيسكوف "سيتم النظر في ذلك باجتماع منفصل مع الرئيس كما تحدث عنه بوتين بنفسه".وأشار إلى أنه قد تمت بالفعل مناقشة تعزيز الحدود الغربية لروسيا "أكثر من مرة".وأردف بيسكوف: "بشكل رئيسي، دعونا نتذكر، أن هناك تعليمات حالية من الرئيس إلى وزارة الدفاع لتقديم مقترحات لتعزيز جناحنا الغربي على خلفية تمركز القوات العسكرية للناتو بالقرب من حدودنا الغربية، بالنسبة لحلف الناتو هذه هي الجبهة الشرقية".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/استخدامه-أدى-إلى-إعطاب-الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-الكشف-عن-اسم-هذا-الصاروخ-1061185332.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/72/1036877266_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60d8a4961b7b950ca154518c68a07018.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دميتري بيسكوف, الكرملين, روسيا, الناتو
الكرملين: بوتين سيبحث "تعزيز الحدود الغربية" في اجتماع منفصل
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه بعد أن قدمت وزارة الدفاع الروسية مقترحات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن "تعزيز الخاصرة الغربية" على خلفية توسع الناتو، ستتم مناقشة خطة "تعزيز الحدود" في "اجتماع منفصل".
ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول إمكانية نشر أسلحة نووية في بحر البلطيق: "لا يمكنني قول أي شيء حول ذلك، بعد أن يتم وضع خطة لتعزيز وتقوية الحدود الغربية، ستحتوي في الواقع على قائمة كاملة من الإجراءات، وجميع الخطوات الضرورية التي سيتم اتخاذها".
وقال بيسكوف "سيتم النظر في ذلك باجتماع منفصل مع الرئيس كما تحدث عنه بوتين بنفسه".
وأشار إلى أنه قد تمت بالفعل مناقشة تعزيز الحدود الغربية لروسيا
"أكثر من مرة".
وأردف بيسكوف: "بشكل رئيسي، دعونا نتذكر، أن هناك تعليمات حالية من الرئيس إلى وزارة الدفاع لتقديم مقترحات لتعزيز جناحنا الغربي على خلفية تمركز القوات العسكرية للناتو بالقرب من حدودنا الغربية، بالنسبة لحلف الناتو هذه هي الجبهة الشرقية".