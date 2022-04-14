https://arabic.sputniknews.com/20220414/الكرملين-بوتين-سيبحث-تعزيز-الحدود-الغربية-في-اجتماع-منفصل-1061188313.html

الكرملين: بوتين سيبحث "تعزيز الحدود الغربية" في اجتماع منفصل

الكرملين: بوتين سيبحث "تعزيز الحدود الغربية" في اجتماع منفصل

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه بعد أن قدمت وزارة الدفاع الروسية مقترحات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن "تعزيز الخاصرة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T10:21+0000

2022-04-14T10:21+0000

2022-04-14T10:21+0000

دميتري بيسكوف

الكرملين

روسيا

الناتو

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ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول إمكانية نشر أسلحة نووية في بحر البلطيق: "لا يمكنني قول أي شيء حول ذلك، بعد أن يتم وضع خطة لتعزيز وتقوية الحدود الغربية، ستحتوي في الواقع على قائمة كاملة من الإجراءات، وجميع الخطوات الضرورية التي سيتم اتخاذها". وقال بيسكوف "سيتم النظر في ذلك باجتماع منفصل مع الرئيس كما تحدث عنه بوتين بنفسه".وأشار إلى أنه قد تمت بالفعل مناقشة تعزيز الحدود الغربية لروسيا "أكثر من مرة".وأردف بيسكوف: "بشكل رئيسي، دعونا نتذكر، أن هناك تعليمات حالية من الرئيس إلى وزارة الدفاع لتقديم مقترحات لتعزيز جناحنا الغربي على خلفية تمركز القوات العسكرية للناتو بالقرب من حدودنا الغربية، بالنسبة لحلف الناتو هذه هي الجبهة الشرقية".

https://arabic.sputniknews.com/20220414/استخدامه-أدى-إلى-إعطاب-الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-الكشف-عن-اسم-هذا-الصاروخ-1061185332.html

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دميتري بيسكوف, الكرملين, روسيا, الناتو