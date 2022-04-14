https://arabic.sputniknews.com/20220414/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يكشف-نتائج-زيارته-إلى-صنعاء-ولقاء-قيادات-أنصار-الله-1061179386.html

المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف نتائج زيارته إلى صنعاء ولقاء قيادات "أنصار الله"

المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف نتائج زيارته إلى صنعاء ولقاء قيادات "أنصار الله"

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن الهدنة في اليمن صامدة بشكل عام حتى الآن، مؤكدا أنه "ناقش خلال ثلاثة أيام من زيارته إلى صنعاء تطور تنفيذ الهدنة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T06:22+0000

2022-04-14T06:22+0000

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وأكد غروندبرغ، في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته مطار صنعاء الدولي، أنه "منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان، وبالرغم من التقارير المتواترة والمقلقة بخصوص وقوع انتهاكات، إلا أن هناك انخفاضا عاما كبيرا في الأعمال القتالية، كما لا توجد تقارير مؤكدة تفيد بوقوع ضربات جوية أو هجمات عابرة للحدود.وأضاف: "رأينا أيضا دخول سفن الوقود التي تشتد الحاجة إليها إلى موانئ الحديدة"، مشيرا أنه "يجري العمل والتحضيرات على قدم وساق لفتح مطار صنعاء للرحلة التجارية الأولى منذ ست سنوات".وأعلن المبعوث الأممي، عن بدء التحضيرات والمشاورات من أجل عقد لقاء للتوافق حول فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، مشددا في ذات الوقت ضرورة الانتباه إلى التحديات.وأوضح أنه شدد خلال لقاءاته في صنعاء على أهمية استغلال الفرصة النادرة التي توفرها الهدنة، التي قال إنها تقدم استراحة من العنف وإغاثة إنسانية فورية، مؤكدا أن "هذه الهدنة هي لخدمة اليمنيين في المقام الأول، وستوفر فرصة لخلق بيئة مواتية لعملية سياسية تستهدف إنهاء النزاع".وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، السبت 2 أبريل/ نيسان، بدء سريان هدنة لمدة شهرين في اليمن تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان سريان الهدنة، اتهمت "أنصار الله" التحالف العربي، باحتجاز سفينة مشتقات نفطية محملة بكميات إسعافية من مادة الديزل كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، في حين لايزال حظر التحالف مستمرا على الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الدولية والإنسانية ويتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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