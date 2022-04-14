https://arabic.sputniknews.com/20220414/الوليد-بن-طلال-يرد-على-عرض-إيلون-ماسك-لشراء-تويتر-1061206372.html
الوليد بن طلال يرد على عرض إيلون ماسك لشراء "تويتر"
الوليد بن طلال يرد على عرض إيلون ماسك لشراء "تويتر"
رد الأمير السعودي الوليد بن طلال، اليوم الخميس، على عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء موقع "تويتر" نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T18:23+0000
2022-04-14T18:23+0000
2022-04-14T18:23+0000
إيلون ماسك
تويتر
منوعات
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وقال الأمير الوليد بن طلال، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا أعتقد أن العرض الذي قدمه إيلون ماسك يناسب القيمة الجوهرية لموقع تويتر، نظرا لتوقعات نموه".وفي وقت سابق اليوم، قال مجلس إدارة "تويتر"، إنه يدرس بعناية عرضا "غير مرغوب فيه وغير ملزم" من رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، لشراء الشركة.وذكرت "تويتر": "سيدرس مجلس إدارة الشركة بعناية الاقتراح لاختيار مسار العمل الذي يراه الأفضل للشركة وجميع المساهمين في تويتر"، وأكدت أنها تلقت عرضا من ماسك لشراء الشركة مقابل 43.4 مليار دولار، حسبما نقلت "فرانس برس".وكان رجل الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، قد أبدى استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.وقال ماسك في خطاب موجه إلى "تويتر": "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.2 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري"، وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيلون-ماسك-ينوي-شراء-تويتر--1061190628.html
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إيلون ماسك, تويتر, منوعات
الوليد بن طلال يرد على عرض إيلون ماسك لشراء "تويتر"
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رد الأمير السعودي الوليد بن طلال، اليوم الخميس، على عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء موقع "تويتر" نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.
وقال الأمير الوليد بن طلال، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا أعتقد أن العرض الذي قدمه إيلون ماسك يناسب القيمة الجوهرية لموقع تويتر، نظرا لتوقعات نموه".
وأضاف: "باعتباري واحدا من أكبر المساهمين منذ فترة طويلة في تويتر، شركة المملكة القابضة وأنا نرفض هذا العرض".
وفي وقت سابق اليوم، قال مجلس إدارة "تويتر"، إنه يدرس بعناية عرضا "غير مرغوب فيه وغير ملزم" من رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، لشراء الشركة.
وذكرت "تويتر": "سيدرس مجلس إدارة الشركة بعناية الاقتراح لاختيار مسار العمل الذي يراه الأفضل للشركة وجميع المساهمين في تويتر"، وأكدت أنها تلقت عرضا من ماسك لشراء الشركة مقابل 43.4 مليار دولار، حسبما نقلت "فرانس برس".
وكان رجل الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك
، قد أبدى استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقال ماسك في خطاب موجه إلى "تويتر": "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.2 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري"، وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".