https://arabic.sputniknews.com/20220414/بايدن-يعلن-استعداده-للذهاب-شخصيا-إلى-كييف-1061207540.html
بايدن يعلن استعداده للذهاب شخصيا إلى كييف
بايدن يعلن استعداده للذهاب شخصيا إلى كييف
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه مستعد للذهاب شخصيا إلى كييف. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T19:36+0000
2022-04-14T19:36+0000
2022-04-14T19:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054529636_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_832fa78225d1b5bc1bb902c98af8e012.jpg
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي للصحفيين، حيث سئل خلالها عما إذا كان مستعدًا لإرسال أحد أعضاء إدارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.وردا على السؤال، أجاب بايدن بأنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد. ومع ذلك، طُلب من الرئيس الأمريكي توضيح من يمكنه القيام بتلك المهمة. فرد بايدن مازحا "هل أنت مستعد للذهاب؟". ثم وجه صحفي سؤالا حول استعداده شخصيا للذهاب إلى كييف، فأجاب بالإيجاب: "نعم".وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تبحث إرسال أحد أعضاء إدارتها إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإظهار الدعم لأوكرانيا.ومن بين المرشحين المحتملين للقيام بهذه المهمة، بايدن نفسه ونائبته كامالا هاريس.لكن في الوقت نفسه، كشفت مصادر للصحيفة، أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو قيام وزير الدفاع أو الخارجية بهذه المهمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/بايدن-يتعرض-لسخرية-واسعة-بعد-تصريح-غريب-عن-رئيس-الصين-والهيمالايا-فيديو-1060995829.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054529636_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_a2635e6baeca4f3d73a0245dc3f5f8f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا
بايدن يعلن استعداده للذهاب شخصيا إلى كييف
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه مستعد للذهاب شخصيا إلى كييف.
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي للصحفيين، حيث سئل خلالها عما إذا كان مستعدًا لإرسال أحد أعضاء إدارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وردا على السؤال، أجاب بايدن
بأنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.
ومع ذلك، طُلب من الرئيس الأمريكي توضيح من يمكنه القيام بتلك المهمة. فرد بايدن مازحا "هل أنت مستعد للذهاب؟".
ثم وجه صحفي سؤالا حول استعداده شخصيا للذهاب إلى كييف، فأجاب بالإيجاب: "نعم".
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة
تبحث إرسال أحد أعضاء إدارتها إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإظهار الدعم لأوكرانيا.
ومن بين المرشحين المحتملين للقيام بهذه المهمة، بايدن نفسه ونائبته كامالا هاريس.
لكن في الوقت نفسه، كشفت مصادر للصحيفة، أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو قيام وزير الدفاع أو الخارجية بهذه المهمة.