عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/بايدن-يعلن-استعداده-للذهاب-شخصيا-إلى-كييف-1061207540.html
بايدن يعلن استعداده للذهاب شخصيا إلى كييف
بايدن يعلن استعداده للذهاب شخصيا إلى كييف
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه مستعد للذهاب شخصيا إلى كييف. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T19:36+0000
2022-04-14T19:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054529636_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_832fa78225d1b5bc1bb902c98af8e012.jpg
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي للصحفيين، حيث سئل خلالها عما إذا كان مستعدًا لإرسال أحد أعضاء إدارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.وردا على السؤال، أجاب بايدن بأنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد. ومع ذلك، طُلب من الرئيس الأمريكي توضيح من يمكنه القيام بتلك المهمة. فرد بايدن مازحا "هل أنت مستعد للذهاب؟". ثم وجه صحفي سؤالا حول استعداده شخصيا للذهاب إلى كييف، فأجاب بالإيجاب: "نعم".وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تبحث إرسال أحد أعضاء إدارتها إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإظهار الدعم لأوكرانيا.ومن بين المرشحين المحتملين للقيام بهذه المهمة، بايدن نفسه ونائبته كامالا هاريس.لكن في الوقت نفسه، كشفت مصادر للصحيفة، أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو قيام وزير الدفاع أو الخارجية بهذه المهمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/بايدن-يتعرض-لسخرية-واسعة-بعد-تصريح-غريب-عن-رئيس-الصين-والهيمالايا-فيديو-1060995829.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054529636_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_a2635e6baeca4f3d73a0245dc3f5f8f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا

بايدن يعلن استعداده للذهاب شخصيا إلى كييف

19:36 GMT 14.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه مستعد للذهاب شخصيا إلى كييف.
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي للصحفيين، حيث سئل خلالها عما إذا كان مستعدًا لإرسال أحد أعضاء إدارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وردا على السؤال، أجاب بايدن بأنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد.
ومع ذلك، طُلب من الرئيس الأمريكي توضيح من يمكنه القيام بتلك المهمة. فرد بايدن مازحا "هل أنت مستعد للذهاب؟".
ثم وجه صحفي سؤالا حول استعداده شخصيا للذهاب إلى كييف، فأجاب بالإيجاب: "نعم".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
بايدن يتعرض لسخرية واسعة بعد تصريح "غريب" عن رئيس الصين والهيمالايا... فيديو
9 أبريل, 06:51 GMT
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة تبحث إرسال أحد أعضاء إدارتها إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإظهار الدعم لأوكرانيا.
ومن بين المرشحين المحتملين للقيام بهذه المهمة، بايدن نفسه ونائبته كامالا هاريس.
لكن في الوقت نفسه، كشفت مصادر للصحيفة، أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو قيام وزير الدفاع أو الخارجية بهذه المهمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала