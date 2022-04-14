https://arabic.sputniknews.com/20220414/برشلونة-يودع-الدوري-الأوروبي-بهزيمة-قاسية-على-أرضه-من-فرانكفورت-فيديو-1061209226.html
برشلونة يودع الدوري الأوروبي بهزيمة قاسية على أرضه من فرانكفورت... فيديو
برشلونة يودع الدوري الأوروبي بهزيمة قاسية على أرضه من فرانكفورت... فيديو
في مفاجأة كبيرة، ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم، على يد ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، إثر خسارته بنتيجة 2-3 مساء اليوم الخميس على ملعب "كامب... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T21:19+0000
2022-04-14T21:19+0000
2022-04-14T21:38+0000
رياضة
نادي برشلونة
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وسجل لفرانكفورت فيليب كوستيتش (هدفين) في الدقيقتين 4 و66، ورافاييل بوريه في الدقيقة 36.وسجل سيرجيو بوسكيتس هدف برشلونة الأول في الدقيقة 90، ثم أضاف ممفيس ديباي هدفا ثانيا (ق 90+9) من ركلة جزاء.بهذا ضرب فرانكفورت موعدا مع وست هام يونايتد الإنجليزي في الدور نصف النهائي.وكان لقاء الذهاب في ضيافة فرانكفورت انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليتفوق الفريق الألماني (4-3) في مجموع المباراتين.
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رياضة, نادي برشلونة
برشلونة يودع الدوري الأوروبي بهزيمة قاسية على أرضه من فرانكفورت... فيديو
21:19 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 21:38 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
في مفاجأة كبيرة، ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم، على يد ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، إثر خسارته بنتيجة 2-3 مساء اليوم الخميس على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.
وسجل لفرانكفورت فيليب كوستيتش (هدفين) في الدقيقتين 4 و66، ورافاييل بوريه في الدقيقة 36.
وسجل سيرجيو بوسكيتس هدف برشلونة
الأول في الدقيقة 90، ثم أضاف ممفيس ديباي هدفا ثانيا (ق 90+9) من ركلة جزاء.
بهذا ضرب فرانكفورت موعدا مع وست هام يونايتد الإنجليزي في الدور نصف النهائي.
وكان لقاء الذهاب في ضيافة فرانكفورت انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليتفوق الفريق الألماني (4-3) في مجموع المباراتين.