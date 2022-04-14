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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220414/بسبب-خسائر-ثقيلة-قوات-النظام-الأوكراني-تلجأ-إلى-استعمال-السيارات-المدنية-1061187925.html
بسبب خسائر ثقيلة.. قوات النظام الأوكراني تلجأ إلى استعمال السيارات المدنية
بسبب خسائر ثقيلة.. قوات النظام الأوكراني تلجأ إلى استعمال السيارات المدنية
ظاهرة تحوُّل السيارات المدنية إلى سيارات حربية وصلت إلى أوكرانيا أيضا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:12+0000
2022-04-14T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ولجأت السلطات الأوكرانية إلى "تجنيد" السيارات المدنية لأول مرة في عام 2014 حينما بدأت حربها على الجهوريتين الشعبيتين لوغانسك ودونيتسك، أعلِن قيامهما في منطقة دونباس إثر وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف. وانضمت سيارات شتى وقتذاك إلى القوات الأوكرانية بعدما حصلت على أسلحة نارية خفيفة.وأخيرا وبسبب الخسائر الثقيلة التي تتكبدها مجموعات مسلحة تابعة لقوات النظام الأوكراني في اشتباكات مع القوات الروسية التي تواصل عمليتها الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من العنصرية النازية، عاودت السلطات الأوكرانية استدعاء السيارات المدنية، وعلى الأخص سيارات جيب وبيك أب رباغي الدفع، للخدمة العسكرية. ولكن لا يمكن أن تجدي هذه السيارات نفعا يذكر، ولا بد لها – غالب الظن – أن تلقى نفس المصير الذي واجه سيارات "أو أ زي" و"نيفا" وغيرها من السيارات التي تحولت إلى سيارات مسلحة في عام 2014 لتتحول في ميدان القتال إلى خردة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".
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رصد عسكري

بسبب خسائر ثقيلة.. قوات النظام الأوكراني تلجأ إلى استعمال السيارات المدنية

10:12 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورنقطة ارتكاز للقوات الأوكرانية قرب بلدة نوفوتوشكوفيكي
نقطة ارتكاز للقوات الأوكرانية قرب بلدة نوفوتوشكوفيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
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ظاهرة تحوُّل السيارات المدنية إلى سيارات حربية وصلت إلى أوكرانيا أيضا.
ولجأت السلطات الأوكرانية إلى "تجنيد" السيارات المدنية لأول مرة في عام 2014 حينما بدأت حربها على الجهوريتين الشعبيتين لوغانسك ودونيتسك، أعلِن قيامهما في منطقة دونباس إثر وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف. وانضمت سيارات شتى وقتذاك إلى القوات الأوكرانية بعدما حصلت على أسلحة نارية خفيفة.
وأخيرا وبسبب الخسائر الثقيلة التي تتكبدها مجموعات مسلحة تابعة لقوات النظام الأوكراني في اشتباكات مع القوات الروسية التي تواصل عمليتها الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من العنصرية النازية، عاودت السلطات الأوكرانية استدعاء السيارات المدنية، وعلى الأخص سيارات جيب وبيك أب رباغي الدفع، للخدمة العسكرية. ولكن لا يمكن أن تجدي هذه السيارات نفعا يذكر، ولا بد لها – غالب الظن – أن تلقى نفس المصير الذي واجه سيارات "أو أ زي" و"نيفا" وغيرها من السيارات التي تحولت إلى سيارات مسلحة في عام 2014 لتتحول في ميدان القتال إلى خردة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".
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