https://arabic.sputniknews.com/20220414/بطل-جديد-في-نيويورك-مهاجر-سوري-يساعد-في-إلقاء-القبض-على-منفذ-هجوم-المترو-فيديو-1061191949.html

"بطل جديد في نيويورك"... مهاجر سوري يساعد في إلقاء القبض على منفذ هجوم المترو (فيديو)

"بطل جديد في نيويورك"... مهاجر سوري يساعد في إلقاء القبض على منفذ هجوم المترو (فيديو)

احتفلت مدينة نيويورك الأمريكية يوم الأربعاء الفائت ببطل جديد، سوري يبلغ من العمر 21 عاما انتقل إلى الولايات المتحدة منذ خمس سنوات. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T11:31+0000

2022-04-14T11:31+0000

2022-04-14T11:31+0000

العالم

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ساهم المهاجر السوري زكريا طحان، أو كما يتم تداول اسمه بـ"زاك" في القبض على فرانك جيمس، المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار في محطة قطار بروكلين، بولاية نيويورك.وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن "زاك" وهو فني كاميرات مراقبة كان يعمل على تحديث المعدات في متجر بالقرب من St. Marks Place و First Avenue في Manhattan's East Village ، عندما رأى جيمس من خلال إحدى الكاميرات الأمنية.وفي مؤتمر صحفي مرتجل أمام حشد من المراسلين والمارة بعد ظهر الأربعاء، قال طحان: "فكرت، يا إلهي، هذا هو الرجل، يجب أن نحضره. كان يسير في الشارع، وأنا أنظر إلى سيارة الشرطة، وقلت، أنت، هذا هو الرجل!".وقال طحان إنه ركض إلى الشارع، متابعا المشتبه به وحذر من حوله بالبقاء على مسافة. مضيفا "اعتقد الناس أنني مجنون، أو ربما أتعاطى المخدرات. لكنني لست كذلك". وذكرت الشرطة أنها تلقت معلومات تفيد بأن السيد جيمس كان في مطعم ماكدونالدز على بعد شارعين، وكان يبحث عنه في المنطقة. ولم تؤكد الشرطة بعد ما إذا كانت تصرفات طحان أدت إلى اعتقال السيد جيمس. لكن سلوك طحان المتفائل وطاقته الكاريزمية جعلت منه ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. لينتشر هاشتاج #ThankYouZack يستخدمه الناس لمشاركة مقاطع ومقاطع فيديو من مؤتمره الصحفي. هذا ويدعي آخرون أيضًا أن لهم دورًا في قيادة الشرطة إلى السيد جيمس، للحصول على مكافأة قدرها 50000 دولار.

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العالم