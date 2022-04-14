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بوتين يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحويل تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة
بوتين يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحويل تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للحكومة الروسية، اليوم الخميس، بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T15:28+0000
2022-04-14T15:28+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع بشأن قطاع النفط والغاز: "أطلب من الحكومة أن تأخذ في الاعتبار نتائج مناقشة اليوم عند إعداد استراتيجية الطاقة الروسية".وأضاف: "يجب تمديد أفق التخطيط حتى عام 2050، واعتماد الاستراتيجية بحلول 15 من أيلول/سبتمبر من هذا العام".وأشار بوتين إلى "ضرورة دراسة إنشاء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز من حقول غرب وشرق سيبيريا".وتابع بوتين: "أرجو من الحكومة وضع مشروع خطة طويلة المدى لتطوير البنية التحتية لنقل النفط والغاز. يجب أن يكون المشروع جاهزًا بحلول الأول من حزيران/يونيو من العام الحالي".كما وجه بوتين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه توريد مصادر الطاقة الروسية من الغرب إلى أسواق جديدة.
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روسيا, العالم, اقتصاد

بوتين يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحويل تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة

15:28 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات للحكومة الروسية، اليوم الخميس، بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه تصدير مصادر الطاقة إلى أسواق جديدة.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن قطاع النفط والغاز: "أطلب من الحكومة أن تأخذ في الاعتبار نتائج مناقشة اليوم عند إعداد استراتيجية الطاقة الروسية".
وأضاف: "يجب تمديد أفق التخطيط حتى عام 2050، واعتماد الاستراتيجية بحلول 15 من أيلول/سبتمبر من هذا العام".

وأشار بوتين إلى "ضرورة دراسة إنشاء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز من حقول غرب وشرق سيبيريا".

وتابع بوتين: "أرجو من الحكومة وضع مشروع خطة طويلة المدى لتطوير البنية التحتية لنقل النفط والغاز. يجب أن يكون المشروع جاهزًا بحلول الأول من حزيران/يونيو من العام الحالي".

كما وجه بوتين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، من أجل إعادة توجيه توريد مصادر الطاقة الروسية من الغرب إلى أسواق جديدة.
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