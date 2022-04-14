https://arabic.sputniknews.com/20220414/بوليانسكي-على-الغرب-رفع-العقوبات-الأحادية-إذا-كان-يريد-تجنب-أزمة-غذاء-عالمي-1061206519.html
بوليانسكي: على الغرب رفع العقوبات الأحادية إذا كان يريد تجنب أزمة غذاء عالمية
بوليانسكي: على الغرب رفع العقوبات الأحادية إذا كان يريد تجنب أزمة غذاء عالمية
قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، إنه يتعين على الدول الغربية رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على روسيا إذا كانت... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T18:35+0000
2022-04-14T18:35+0000
2022-04-14T18:41+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إذا كنتم تريدون حقا مساعدة العالم على تجنب أزمة الغذاء، ورفع العقوبات من جانب واحد، ستشعر البلدان الأفقر بالفرق. إذا لم تكن مستعدا لذلك، فلا تنخرط في الديماغوغيا ولا تحاول تضليل الجميع".وذكر بوليانسكي أن العامل الرئيسي لعدم الاستقرار اليوم ليس العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكن العقوبات المفروضة على البلاد.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذه العقوبات "تهدف إلى قطع سلاسل التوريد والقنوات المالية ومنعها من دفع ثمن أي إمدادات روسية، باستثناء الطاقة التي يحتاجها الغرب".قالت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، في حديثها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم، إن العملية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الوضع الغذائي الهش بالفعل في اليمن.هذا وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/بوتين-يوجه-بتسريع-تنفيذ-مشروعات-البنية-التحتية-لتحويل-تصدير-مصادر-الطاقة-إلى-أسواق-جديدة-1061201134.html
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العالم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
بوليانسكي: على الغرب رفع العقوبات الأحادية إذا كان يريد تجنب أزمة غذاء عالمية
18:35 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، إنه يتعين على الدول الغربية رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على روسيا إذا كانت تريد بالفعل تجنب أزمة الغذاء العالمية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأضاف بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إذا كنتم تريدون حقا مساعدة العالم على تجنب أزمة الغذاء، ورفع العقوبات من جانب واحد، ستشعر البلدان الأفقر بالفرق. إذا لم تكن مستعدا لذلك، فلا تنخرط في الديماغوغيا ولا تحاول تضليل الجميع".
وذكر بوليانسكي أن العامل الرئيسي لعدم الاستقرار اليوم ليس العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكن العقوبات المفروضة على البلاد.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هذه العقوبات "تهدف إلى قطع سلاسل التوريد والقنوات المالية ومنعها من دفع ثمن أي إمدادات روسية، باستثناء الطاقة التي يحتاجها الغرب".
قالت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، في حديثها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم، إن العملية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الوضع الغذائي الهش بالفعل في اليمن.
هذا وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.