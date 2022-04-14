https://arabic.sputniknews.com/20220414/تحرير-ميناء-ماريوبول-البحري-التجاري-بالكامل-اتحاد-الشغل-يرفض-شروط-الرئيس-التونسي-للحوار-1061197686.html

تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل.. اتحاد الشغل يرفض شروط الرئيس التونسي للحوار

تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل.. اتحاد الشغل يرفض شروط الرئيس التونسي للحوار

مواضيع الحلقة: وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل، اتحاد الشغل يرفض شروط الرئيس التونسي للحوار الوطني، أمريكا تعلن تشكيل قوة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T13:46+0000

2022-04-14T13:46+0000

2022-04-14T13:46+0000

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عالم سبوتنيك

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تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل.. اتحاد الشغل يرفض شروط الرئيس التونسي للحوار تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل.. اتحاد الشغل يرفض شروط الرئيس التونسي للحوار

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكاملأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.وأضاف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو آزوف محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار". وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما فيما ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".إلى ذلك، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف إن "نظام كييف يقوم حاليا بتشكيل ثلاث كتائب قومية جديدة من المجرمين في خاركوف".وأوضح أن المهام الرئيسية لهذه الكتائب هي "حجب خاركوف عن الجنوب ومنع خروج السكان المحليين من المدينة، وكذلك تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في حالة انسحابها أو محاولتها الاستسلام".وأوضح أن سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيكون له أهمية كبرى، تكمن في أن الجيش الروسي سيكون حرا في حركته في الجنوب والجنوب الشرقي في أوكرانيا.وأشار إلى أن الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في الشمال والشمال الشرقي إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من أوكرانيا، حيث تقع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.اتحاد الشغل يرفض شروط الرئيس التونسي للحوار الوطنيقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد.وأضاف في تصريحات صحافية أن "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة، كما أنه لا يجب أن يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس التونسي".إلى ذلك، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في ختام زيارة لتونس إن إجراء حوار وطني شامل حقيقي أمر حتمي.وأوضح أن الرئاسة التونسية لا تستند على أن يكون الحوار الوطني مقتصرا على نتائج الاستشارة الالكترونية، وإنما تمثل مخرجاتها جزءا من الحوار.أمريكا تعلن تشكيل قوة بحرية جديدة لمنع تهريب الأسلحة لليمنقالت البحرية الأمريكية، إنها بصدد تشكيل قوة جديدة متعددة الجنسيات ستتصدى لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن، وذلك في أحدث رد عسكري أمريكي على هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات.وقال نائب الأميرال براد كوبر قائد الأسطول الأمريكي الخامس، إن القوة الجديدة ستعمل اعتبارا من الأحد المقبل، على ضمان وجود قوة وموقف ردع في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.وأكد كوبر إن القوة الجديدة ستؤثر على قدرة الحوثيين على الحصول على الأسلحة اللازمة لش الهجمات على السعودية والإمارات.وأضاف أن الأمر أيضا يرتبط بمخاوف أمريكية وكذلك إجراءات استراتيجية استباقية للتعامل مع المستجدات الطارئة في هذا الملف، حيث إن هناك تحفظات لدول مجلس التعاون الخليجي على السياسات الأمريكية في الفترة الأخيرة.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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