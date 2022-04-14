تغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:32 GMT 14.04.2022
مسلحون أوكرانيون يطلقون النار على قافلة فيها لاجئين في منطقة خاركوف
قال مكتب المدعي العام لجمهورية لوغانسك الشعبية إن شخصين قتلا نتيجة هجوم شنته وحدات أوكرانية على قافلة للاجئين في منطقة خاركوف.
05:30 GMT 14.04.2022
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك
قالت ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك، إن القوات الأوكرانية في الساعة 07.28 أطلقت أربع قذائف من عيار 122 ملم على دونيتسك.
05:27 GMT 14.04.2022
إيران على استعداد لإرسال فريق طبي من الهلال الأحمر إلى أوكرانيا
أكدت إيران موقفها الرافض للحرب في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لإرسال فريق طبي إلى هناك، ومتمنية نجاح جهود السلام لحل النزاع الدائر.
05:26 GMT 14.04.2022
إعلام: بايدن يفكر في إرسال مسؤول رفيع المستوى للقاء زيلينسكي في كييف
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما أفادت بوليتيكو نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.
05:25 GMT 14.04.2022
قال الجيش الروسي، اليوم الخميس، إن كييف تستخدم المجرمين لتشكيل 3 كتائب قومية جديدة في خاركوف، وذلك لمنع المدنيين من الخروج من المدينة وتدمير القوات الأوكرانية في حال انسحابها.