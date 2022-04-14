https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبيرة-تغذية-تكشف-عن-منتجات-تساعد-على-الإقلاع-عن-القهوة-1061185717.html

خبيرة تغذية تكشف عن منتجات تساعد على الإقلاع عن القهوة

خبيرة تغذية تكشف عن منتجات تساعد على الإقلاع عن القهوة

كشفت خبيرة التغذية الروسية وعضو الجمعية الوطنية لأخصائيي التغذية، ناتاليا كروغلوفا، عن المنتجات التي ستساعد على الإقلاع عن القهوة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T09:04+0000

2022-04-14T09:04+0000

2022-04-14T09:04+0000

مجتمع

القهوة

تأثير

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وفقا لكروغلوفا، يمكن استبدال القهوة بكوب من الشاي الأسود أو الأخضر، مشيرة إلى أن الشاي سيساعد على الشعور بزيادة الحيوية بسبب الثيانين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي، لكن لا ينبغي أن تتوقع زيادة فورية في القوة.وقالت في مقابلة مقابلة مع قناة "روسيا 24" المحلية، "إذا كان الكافيين يعمل هنا والآن، واستمر التأثير لمدة 2-3 ساعات كحد أقصى، فإن الثيانين يكون له تأثير أكثر سلاسة، والذي يستمر لفترة أطول في الوقت المناسب. إذا تم تحضير الشاي حديثًا، فسيحتوي على المزيد من الثيانين. أما إذا تم تناول الشاي بعد فترة زمنية، فسيكون هناك فقدان بعض هذه المواد ".وأشارت الخبيرة الروسية إلى أهمية حصول الجهاز العصبي المركزي على ما يكفي من المغنيسيوم، والتي توجد في الحبوب الكاملة والمكسرات وبعض البذور.وتابعت كروغلوفا في المقابلة "لكن حتى في هذه الحالة لن يكون هناك تأثير محفز مثل القهوة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه المنتجات دائمًا في النظام الغذائي بكميات كافية للحفاظ على حالة من النشاط. إذا تلقى الشخص ما يكفي من المغنيسيوم، فسيظل في حالة جيدة. ولكن بشرط أن تكون جميع العناصر الغذائية الأخرى في النظام الغذائي كافية أيضًا".وفقا للخبيرة الروسية، فإنه من المهم أن تكون الأطعمة التي تحتوي على الحديد موجودة في النظام الغذائي، موضحة "يوجد الحديد في المنتجات الحيوانية. على سبيل المثال، الدواجن ولحم البقر. يوجد كمية أقل من الحديد في المصادر النباتية. ومع ذلك، يوجد في الحنطة السوداء والرمان والبنجر والبقوليات. ولكن هذه الأطعمة تحتاج إلى تناول المزيد للحصول على الغذاء اليومي".وختمت "في الوقت نفسه، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالحديد مع المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنتجات الألبان. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد، يجب تخفيف استخدامها بمرور الوقت. فالكالسيوم من منتجات الألبان والحديد، على سبيل المثال، من اللحوم سوف يضعف امتصاص بعضها البعض، وبالتالي ستقل فعاليتها".

https://arabic.sputniknews.com/20220409/اختصاصي-يشرح-مدى-تأثير-الكافيين-عند-مزجه-مع-الكحول-1061005557.html

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مجتمع, القهوة, تأثير