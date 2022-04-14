https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبيرعسكري-المرحلة-الأولى-للعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-نفذت-مهامها-وبنجاح-1061189170.html
خبيرعسكري: "المرحلة الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نفذت مهامها وبنجاح"
خبيرعسكري: "المرحلة الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نفذت مهامها وبنجاح"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": استسلام أكثر من ألف عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبل، استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:37+0000
2022-04-14T10:37+0000
2022-04-14T10:37+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري: "المرحلة الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نفذت مهامها وبنجاح"
خبيرعسكري: "المرحلة الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نفذت مهامها وبنجاح"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وعلى لسان المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف أن أكثر من ألف عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية قاموا بتسليم أنفسهم وبشكل طوعي إلى القوات الروسية في مدينة ماريوبل.وأوضح المتحدث بأن من بين هؤلاء العسكريين الأوكرانيين أكثر من مئة ضابط، ونساء، ومن بينهم أيضاَ عدد من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتقلي العلاج.وعن مجريات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعمّا يجري في الميدان قال، الخبير العسكري والأستراتيجي، أندريه أليتسكي، خلال حديثه لـ "شؤون عسكرية":خبير: "تدنيس المسجد الأقصى قد يجرنا إلى حرب فعلية"تستمر الأحداث في فلسطين بالتصاعد منذ بدأ شهر رمضان الكريم، حيث تواصل القوات الإسرائيلية التصعيد والاقتحامات في عدد من المدن الفلسطينية، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة الجهاد الإسلامي خلال بيان لها إعلان حالة الاستنفار القصوى لسرايا القدس تحسبًا لأي سيناريو جديد في البلاد، خاصة إذا تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء بالنسبة للفلسطينين وأولها المسجد الأقصى.وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الفلسطيني، أحمد رفيق عوض، لـ "شؤون عسكرية":
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
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راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبيرعسكري: "المرحلة الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نفذت مهامها وبنجاح"
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": استسلام أكثر من ألف عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبل، استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا ونيوزلندا تدخل على الخط، الجهاد الإسلامي تعلن الاستنفار العام لسرايا القدس ومواجهات في فلسطين، تسعة عشر عاما على عاصفة الصحراء فهل وجدت ضالتها؟.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وعلى لسان المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف أن أكثر من ألف عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية قاموا بتسليم أنفسهم وبشكل طوعي إلى القوات الروسية في مدينة ماريوبل.
وأوضح المتحدث بأن من بين هؤلاء العسكريين الأوكرانيين أكثر من مئة ضابط، ونساء، ومن بينهم أيضاَ عدد من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتقلي العلاج.
وعن مجريات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعمّا يجري في الميدان قال، الخبير العسكري والأستراتيجي، أندريه أليتسكي، خلال حديثه لـ "شؤون عسكرية
":
إن "المرحلة الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد تم تنفيذ مهامها حيث جرى تحطيم الجزء الأساسي للكفاءات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة الأوكرانية"
خبير: "تدنيس المسجد الأقصى قد يجرنا إلى حرب فعلية"
تستمر الأحداث في فلسطين بالتصاعد منذ بدأ شهر رمضان الكريم، حيث تواصل القوات الإسرائيلية التصعيد والاقتحامات في عدد من المدن الفلسطينية، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة الجهاد الإسلامي خلال بيان لها إعلان حالة الاستنفار القصوى لسرايا القدس تحسبًا لأي سيناريو جديد في البلاد، خاصة إذا تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء بالنسبة للفلسطينين وأولها المسجد الأقصى.
وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الفلسطيني، أحمد رفيق عوض، لـ "شؤون عسكرية
":
إن "أي تدنيس للمسجد الأقصى قد يجر المنطقة أو على الأقل بلادنا إلى حرب تشبه الحروب السابقة بين الفلسطينين والإسرائيليين، لأن الفصائل الفلسطينية قالت كلمتها والجمهور الفلسطيني كله ضد أي محاولة لاقتحام المسجد الأقصى".