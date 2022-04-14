https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبير-أمريكا-تحاول-الزج-بفنلندا-والسويد-في-حربها-الباردة-مع-روسيا-من-خلال-ضمهما-للناتو-1061195165.html

خبير: أمريكا تحاول الزج بفنلندا والسويد في حربها الباردة مع روسيا من خلال ضمهما للناتو

خبير: أمريكا تحاول الزج بفنلندا والسويد في حربها الباردة مع روسيا من خلال ضمهما للناتو

أكد اللواء التركي المتقاعد، بايزيد قره طاش، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون له نتائج وخيمة على البلدين في المدى المتوسط، لافتا إلى... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T12:38+0000

2022-04-14T12:38+0000

2022-04-14T12:38+0000

الناتو

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال اللواء التركي، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "استغلت إدارتا فنلندا والسويد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لطلب الانضمام إلى الناتو رغم عدم تأييد الرأي العام والشعب في البلدين لهذه الخطوة".ونوّه إلى أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في الظروف الحالية ليس أمرا سهلا، ويحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف موضحا "تستطيع فنلندا والسويد التقدم بطلب الانضمام إلى حلف الناتو مع استغلالهما للأزمة الروسية والأوكرانية".ويتساءل هل سيوافق الناتو على عضوية البلدين في الظروف الحالية حيث يحق لبعض أعضاء الحلف رفض ذلك واستخدام حق الفيتو، وفي حال رفض عضو واحد من أصل 30 عضوا لعضويتهما، فلن يكون بمقدورهما دخول الناتو وسيكون من الصعب حصولهما على موافقة كافة الأعضاء في الظروف الحالية".ولفت إلى أن عضوية فنلندا والسويد في الناتو ستستغرق وقتا طويلا.واستطرد قائلاً: "استلم الحكم في بعض دول أوروبا مثل فنلندا والسويد وألمانيا إدارات تعمل بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى واشنطن لاستغلال ذلك لصالحها من خلال استخدام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والضغط عليهم وطرح موضوع العضوية في الناتو لإزعاج روسيا".وأوضح "أن التطورات في فنلندا والسويد ستزعزع علاقاتهما مع روسيا على المدى المتوسط والطويل إن لم يكن على المدى القصير".وتابع: "في حال تم الإصرار على ضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بحجة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبهدف محاصرة روسيا فإن ذلك سينعكس بنتائج وخيمة على هلسنكي وستوكهولم للخمسة أو العشرة أعوام المقبلة، لأن ذلك يعتبر بداية حرب باردة بإشعال فتيل الحرب عبر الأزمة الأوكرانية واستغلالها".ونوه اللواء التركي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إثارة حرب باردة جديدة للتعتيم على مشاكلها الداخلية، موضحا أن "أمريكا تعاني من مشاكل داخلية كبيرة وتريد خلق عدو أو أكثر للتغطية على هذه المشاكل من جهة، وتطويق روسيا وتقويض علاقاتها مع الصين في المحيط الهادئ".واختتم بالقول: " الولايات المتحدة بحاجة إلى خلق العداوة بين بلدين أو أكثر والتحريض على حرب باردة من أجل الاستمرار في العيش، لذلك تريد استغلال فنلندا والسويد من خلال ضمهما إلى حلف الناتو".

https://arabic.sputniknews.com/20220412/واشنطن-تعتبر-أن-الانضمام-المحتمل-لفنلندا-والسويد-للناتو-سيجلب-الاستقرار-إلى-أوروبا-1061136411.html

https://arabic.sputniknews.com/20220413/فنلندا-سنتخذ-قرارا-بشأن-طلب-الانضمام-للناتو-بشكل-سريع-للغاية-1061157941.html

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