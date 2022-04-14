https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبير-إطلاق-أمريكا-لدوريات-في-البحر-الأحمر-رسالة-لأطراف-إقليمية-ودولية-1061197383.html

خبير: إطلاق أمريكا لدوريات في البحر الأحمر رسالة لأطراف إقليمية ودولية

خبير: إطلاق أمريكا لدوريات في البحر الأحمر رسالة لأطراف إقليمية ودولية

اعتبر الخبير اليمني في الشؤون العسكرية، العميد عبده فازع الصيادي، إعلان البحرية الأمريكية إطلاق دوريات في البحر الأحمر بالوقت الراهن يهدف إلى إرسال رسائل عدة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T13:31+0000

2022-04-14T13:31+0000

2022-04-14T13:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وأفاد الصيادي، في حديثه عن إعلان قيادة البحرية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الدوريات والأساطيل الأمريكية موجودة من قبل وسبق وأن اعترضت كثير من السفن وفتشتها، بل وصادرت حمولة بعضها نهارا جهارا وأعلنت عن ذلك، مشيرا إلى أن المستجد في الأمر هو محاولة الولايات المتحدة إرسال رسائل للأطراف الإقليمية والدولية بأن واشنطن لا تزال حاضرة في المنطقة.وقال الخبير إن من بين هذه الرسائل "إثبات أن أمريكا ما زالت القوة الأولى والأقوى في العالم؛ وإنها حامية الممرات المائية الدولية والمضايق البحرية في العالم ومن هنا تستمد قيادتها البحرية للعالم وقوتها؛ تقديم رسالة مطمئنة ودعم للدول الإقليمية المتحالفة معها والشركات الأمريكية والدولية التي تمر سفنها عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر بأن شرطي العالم المتمثل بأمريكا موجود في هذه المنطقة لحماية هذا المضيق والممر المائي من أي تهديد أو تدخل، سواء كان حوثي أو غيره".وتابع: "هذا الإعلان عن خطة أمريكية استباقية أمام الأساطيل والقطع البحرية الأخرى لبقية الدول العظمى بأن هذه المنطقة البحرية ضمن النفوذ البحري الأمريكي، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والنفوذ الصيني المتزايد في بحر العرب والبحر الأحمر".واستطرد قائلا: "بمعنى: دخول أمريكا بشكل مباشر في العدوان العسكري على اليمن، وأنا هنا أكاد أجزم بأن هذه الخطة موجودة وجاهزة وتبحث عن مبررات وأسباب فقط لتبريد هذا التدخل والعدوان الأمريكي الذي هو موجود من بداية العدوان بشكل غير مباشر".واختتم الخبير بقوله إن "رد فعل القوات البحرية اليمنية سيكون موجود بالفعل باعتبار تواجد هذه القوات بشكل دوري ومستمر، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثل تهديد حقيقي وعدوان فعلي على اليمن والأمن القومي اليمني مهما كانت الذرائع والمبررات وسيتم التصدي لها ومواجهتها كحق شرعي في الدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها ضد هذا العدوان وفقآ لحق الدفاع الشرعي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".هذا وأعلنت البحرية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، إنها ستطلق فرقة عمل جديدة مع الدول المتحالفة لتسيير دوريات في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات على "الحوثيين" في اليمن في الممر المائي الضروري للتجارة العالمية.وقال نائب الأدميرال براد كوبر، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط إنه يأمل أن تستهدف فرقة العمل المكونة من سفينتين إلى ثماني سفن في وقت واحد السفن التي تهرب الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص في المجرى المائي.

https://arabic.sputniknews.com/20220413/البحرية-الأمريكية-تشكل-قوة-للقيام-بدوريات-في-البحر-الأحمر-1061167836.html

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