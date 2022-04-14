https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبير-عسكري-الاستراتيجية-العسكرية-الروسية-دخلت-مرحلة-السيطرة-على-المدن-الكبرى-في-أوكرانيا-1061195736.html

خبير عسكري: الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا

خبير عسكري: الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا الشريقي، إن الجيش الروسي في طريقه للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول، خصوصا بعد استسلام الكثير من الجنود... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T12:52+0000

2022-04-14T12:52+0000

2022-04-14T12:52+0000

العالم

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

جمهورية لوغانسك الشعبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061058821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb2807cbabbc01025392c9bc043411f5.jpg

وأوضح أن سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيكون له أهمية كبرى، تكمن في أن الجيش الروسي سيكون حرا في حركته في الجنوب والجنوب الشرقي في أوكرانيا.وأشار إلى أن الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في الشمال والشمال الشرقي إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من أوكرانيا، حيث تقع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأضاف أن الجيش الروسي يستطيع أن يدخل المزيد من المدن الكبرى في أوكرانيا، إلا أنه يفضل ألا يدخلها بشكل مباشر حتى لا تحدث أضرار للمدنيين والمنشآت.وشدد، الشريقى، على أن الرابح الأكبر في هذه الحرب هو الجيش الروسي والشعب الأوكراني، لأن من مصلحة الشعب الأوكراني التخلص من زيلينسكي.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، قال إنه تم تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.وأضاف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو "آزوف" محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار".وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما في ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".

https://arabic.sputniknews.com/20220413/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-ميناء-ماريوبول-البحري-التجاري-بالكامل-1061170007.html

https://arabic.sputniknews.com/20220414/1061183889.html

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية