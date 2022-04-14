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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبير-عسكري-الاستراتيجية-العسكرية-الروسية-دخلت-مرحلة-السيطرة-على-المدن-الكبرى-في-أوكرانيا-1061195736.html
خبير عسكري: الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا
خبير عسكري: الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا
قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا الشريقي، إن الجيش الروسي في طريقه للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول، خصوصا بعد استسلام الكثير من الجنود... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:52+0000
2022-04-14T12:52+0000
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأوضح أن سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيكون له أهمية كبرى، تكمن في أن الجيش الروسي سيكون حرا في حركته في الجنوب والجنوب الشرقي في أوكرانيا.وأشار إلى أن الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في الشمال والشمال الشرقي إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من أوكرانيا، حيث تقع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأضاف أن الجيش الروسي يستطيع أن يدخل المزيد من المدن الكبرى في أوكرانيا، إلا أنه يفضل ألا يدخلها بشكل مباشر حتى لا تحدث أضرار للمدنيين والمنشآت.وشدد، الشريقى، على أن الرابح الأكبر في هذه الحرب هو الجيش الروسي والشعب الأوكراني، لأن من مصلحة الشعب الأوكراني التخلص من زيلينسكي.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، قال إنه تم تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.وأضاف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو "آزوف" محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار".وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما في ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-ميناء-ماريوبول-البحري-التجاري-بالكامل-1061170007.html
https://arabic.sputniknews.com/20220414/1061183889.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

خبير عسكري: الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا

12:52 GMT 14.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورالعملية العسكرية الروسية
العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Министерство обороны РФ
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا الشريقي، إن الجيش الروسي في طريقه للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول، خصوصا بعد استسلام الكثير من الجنود الأوكرانيين.
وأوضح أن سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيكون له أهمية كبرى، تكمن في أن الجيش الروسي سيكون حرا في حركته في الجنوب والجنوب الشرقي في أوكرانيا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية العسكرية الروسية دخلت مرحلة السيطرة على المدن الكبرى في الشمال والشمال الشرقي إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من أوكرانيا، حيث تقع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل
أمس, 17:05 GMT
وأضاف أن الجيش الروسي يستطيع أن يدخل المزيد من المدن الكبرى في أوكرانيا، إلا أنه يفضل ألا يدخلها بشكل مباشر حتى لا تحدث أضرار للمدنيين والمنشآت.
وشدد، الشريقى، على أن الرابح الأكبر في هذه الحرب هو الجيش الروسي والشعب الأوكراني، لأن من مصلحة الشعب الأوكراني التخلص من زيلينسكي.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، قال إنه تم تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.
جنود تابعون للقوات المسلحة دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
10:52 GMT
وأضاف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".
وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو "آزوف" محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار".
وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما في ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:56 GMT
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