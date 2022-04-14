https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبير-واشنطن-تبتز-السياسيين-الألمان--1061197039.html
خبير: واشنطن تبتز السياسيين الألمان
خبير: واشنطن تبتز السياسيين الألمان
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يرفض استقبال الرئيس الألماني؛ "الإطار التنسيقي" يرفض مهلة الصدر؛ الولايات المتحدة تهدد الصين بعقوبات أممية؛ فقرة "رحمة" الرمضانية... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:26+0000
2022-04-14T13:26+0000
2022-04-14T13:26+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: واشنطن تبتز السياسيين الألمان
خبير: واشنطن تبتز السياسيين الألمان
رفضت أوكرانيا استقبال الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، واصفة إياه بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، بسبب دعمه مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي، عندما كان وزيراً للخارجية، وهو ما اعتبره المستشار الألماني، أولاف شولتس، "إهانة" للرئيس.للحديث عن هذا الموضوع، استضفنا من ألمانيا، الباحث السياسي، أكثم سليمان، الذي قال لـ "بلا قيود":"الإطار التنسيقي" يرفض مهلة الصدرأعلن تحالف "الإطار التنسيقي" رفض المهلة التي حددها الزعيم السياسي الشيعي مقتدى الصدر، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ، محمد فيصل، لــ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061196695_193:0:1126:700_1920x0_80_0_0_3545b4cca56fa519ca4c539d212004a6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: واشنطن تبتز السياسيين الألمان
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يرفض استقبال الرئيس الألماني؛ "الإطار التنسيقي" يرفض مهلة الصدر؛ الولايات المتحدة تهدد الصين بعقوبات أممية؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من المغرب.
رفضت أوكرانيا استقبال الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، واصفة إياه بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، بسبب دعمه مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي، عندما كان وزيراً للخارجية، وهو ما اعتبره المستشار الألماني، أولاف شولتس، "إهانة" للرئيس.
للحديث عن هذا الموضوع، استضفنا من ألمانيا، الباحث السياسي، أكثم سليمان، الذي قال لـ "بلا قيود
":
“هذا الأمر جاء كالصاعقة، لأن ألمانيا تقف بشكل صارخ مع أوكرانيا، ولأن الرئيس شخصية شرفية اعتبارية في ألمانيا، ولا يمارس السياسة التنفيذية، وهذا القرار جاء من الولايات المتحدة التي تبتز السياسيين الألمان، حتى ممن انتهى عملهم الدبلوماسي، كالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل".
"الإطار التنسيقي" يرفض مهلة الصدر
أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" رفض المهلة التي حددها الزعيم السياسي الشيعي مقتدى الصدر، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ، محمد فيصل، لــ"بلا قيود
":
"الإطار يبحث عن فرصة لإنقاذ الموقف، ولا بد من إيجاد مخرج للوصول إلى نهاية صحيحة لكل هذه المشاورات، كما أن التيار الصدري يضع شروطه التي يعتبرها الإطار صعبة، وهذا كله سيؤدي إلى انسداد سياسي ينتهي في المحكمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...